Phải chăng váy cưới của Taylor Swift được công bố tại show Dior Couture 2027?

HHTO - Chủ đề mẫu váy cưới của Taylor Swift được "trình làng" tại show Dior Couture Thu Đông 2026 chỉ 3 ngày sau "đám cưới thế kỷ" khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

Trong chưa đầy hai tháng, Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson đã hoàn thành ba show lớn cho Dior. Ngày 14/5, ông ra mắt BST Cruise 2027, tiếp nối là Dior Homme Xuân Hè 2027 và mới nhất là Haute Couture Thu Đông 2027.

Ở show diễn mới nhất, Jonathan Anderson lấy cảm hứng từ các tác phẩm điêu khắc của Lynda Benglis. Các thiết kế dòng Haute Couture lần này "hớp hồn" các tín đồ nghệ thuật qua các nếp gấp, chất liệu tráng gương và những bản phối màu lạ mắt.

Tuy nhiên, tâm điểm của show diễn lại đổ về tạo hình kết màn. Jonathan Anderson đưa lên sàn diễn chiếc váy trắng trễ vai dài quét đất. Thiết kế nổi bật với họa tiết hoa xương rồng và bồ công anh thêu nổi trên nền vải xuyên thấu.

Được biết, việc dùng một mẫu đầm cô dâu để khép lại show diễn vốn là nghi thức truyền thống của Haute Couture. Thế nhưng khoảnh khắc này lại được bàn tán nhiều nhất. Nguyên nhân đến từ thời điểm đặc biệt của show diễn.

Ít ngày trước đó, truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin về việc Christian Dior Haute Couture "thầu" trang phục cưới cho cả Taylor Swift và Travis Kelce trong lễ cưới riêng tư. Đây cũng là chiếc váy cưới Haute Couture đầu tiên mà Jonathan Anderson thực hiện cho một ngôi sao. Tờ Reuters gọi đây là "đơn đặt hàng váy cưới lớn nhất thập kỷ", chứng minh chiến thắng của Dior trước nhiều đối thủ tên tuổi khác trong làng thời trang.

Chính vì vậy, việc Jonathan Anderson kết show bằng một mẫu đầm cô dâu chỉ ba ngày sau "đám cưới thế kỷ" thu hút lượng thảo luận lớn. Mạng xã hội xuất hiện đồn đoán rằng đây có thể là mẫu váy cưới của Taylor Swift diện tại đám cưới.

"Liệu đây có phải là gợi ý về chiếc váy mà Taylor đã mặc trong lễ cưới?" - tạp chí Who What Wear viết.

Nhóm ý kiến đồng tình cho rằng thiết kế mang dấu ấn gợi nhớ Taylor Swift. Phần đuôi váy dài gợi liên tưởng tới hình tượng cổ tích hồi Love Story. Những chi tiết hoa thêu khá "ăn khớp" với phần trang trí ít ỏi từng bị rò rỉ từ hôn lễ.

Tuy nhiên, nhiều tín đồ thời trang nghiêng về một giả thuyết khác: Đây không phải chiếc váy Taylor Swift mặc trong hôn lễ!

Nguyên do đến từ tính độc quyền của dòng Haute Couture. Một thiết kế được đặt may riêng cho sự kiện trọng đại khó có khả năng "lên sàn" chỉ vài ngày sau, nhất là khi bộ ảnh cưới của Taylor Swift và Travis Kelce đến nay vẫn được giữ kín.

Một số bình luận cho rằng Anderson có thể đã giữ lại ngôn ngữ thiết kế của chiếc váy thật, ví dụ như phom dáng, tinh thần chủ đạo, họa tiết rồi lược bỏ những chi tiết cá nhân để tạo thành một mẫu đầm dành cho sàn runway. Đây vốn là cách làm không hiếm trong ngành thời trang cao cấp.

Nói cách khác, chiếc váy trên sàn diễn có thể phản ánh tư duy sáng tạo mà Anderson áp dụng cho cô dâu Taylor Swift. Tuy nhiên, đây không phải là bản sao hay bản gốc xuất hiện trong hôn lễ.

Cũng có ý kiến cho rằng hai thiết kế chỉ đơn giản cùng được thực hiện bởi một nhà mốt. Mẫu váy trên sàn diễn dùng chất liệu xuyên nhẹ, cấu trúc mềm, phom dáng tối giản. Trong khi đó, Taylor Swift nhiều năm qua thường chuộng gu thời trang cầu kỳ.

Chính sự khác biệt này khiến nhiều người tin rằng chiếc váy cưới thật của nữ ca sĩ vẫn còn là một bí mật. Màn kết show Dior được cho là một sự trùng hợp đầy khéo léo về thời điểm hoặc là chiến lược tận dụng hiệu ứng truyền thông của thương hiệu.