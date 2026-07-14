Bộ đồ mới của Spider-Man che giấu điều gì về sức mạnh bí mật của Peter Parker?

HHTO - Dù có bị mọi người quên lãng, vẫn không ai xóa được sự thật rằng Peter Parker là Người Nhện. Và còn hơn thế nữa, sức mạnh siêu nhiên của anh chàng không ngừng tăng tiến.

Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi Đầu Mới) mở ra một chương hoàn toàn mới cho Peter Parker và Spider-Man. Bốn năm sau các sự kiện trước, Peter giờ đã trưởng thành và sống lẻ loi từ khi tự nguyện xóa bản thân khỏi cuộc sống và ký ức của những người mình yêu thương. Trong một New York không còn ai biết đến danh tính của mình, Peter dốc toàn lực làm người hùng Spider-Man để bảo vệ thành phố.

Peter giờ là người hùng đầy cô đơn.

Marvel Studios đã đưa Peter Parker trở về đúng hình ảnh của một cậu học sinh thiên tài từng tận dụng những gì mình có, tự mày mò chế tạo thiết bị trong căn phòng nhỏ của mình để tạo nên bộ đồ đầu tiên. Không còn công nghệ nano, không còn những món quà từ Stark Industries, bộ trang phục mới mang cảm giác như được lắp ráp, cải tiến và sửa chữa không ngừng sau mỗi trận chiến. Và chính sự không hoàn hảo ấy mới khiến bộ đồ trở nên sống động.

Đến cả bộ đồ cũng phải tự thiết kế.

Không chỉ thay đổi trang phục, chính cơ thể Peter cũng bước vào một giai đoạn tiến hóa mới, DNA nhện tiếp tục đột biến nên có thể phóng tơ trực tiếp từ cổ tay. Thay đổi này cũng khiến hành trình của Peter trở nên hợp lý hơn bao giờ hết. Sau No Way Home, Người Nhện chỉ còn là một chàng trai trẻ nghèo sống trong căn hộ nhỏ giữa New York.

Không còn nguồn tài chính từ Tony Stark, việc tiếp tục nghiên cứu và sản xuất hàng loạt hộp tơ hóa học như trước sẽ trở thành một gánh nặng về chi phí. Khả năng tạo tơ sinh học vì thế không chỉ giúp hợp lý hóa hoàn cảnh của Peter mà còn đưa nhân vật trở về gần hơn với bản năng của loài nhện và tinh thần tự thân đương đầu với thử thách của Người Nhện.

Liệu Peter có ngày càng lạnh lùng cô độc như loài nhện?

Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi DNA nhện tiếp tục biến đổi? Bởi loài nhện có bản năng sinh tồn, khả năng săn mồi và tính quyết đoán tuyệt đối. Khi cơ thể Peter ngày càng tiến gần hơn tới bản năng ấy, liệu cậu có trở nên lạnh lùng hơn trước? Biết đâu, cuộc đấu tranh giữa bản năng và nhân tính ấy sẽ tạo nên chương phim giàu cảm xúc nhất của Peter Parker trong Spider-Man: Brand New Day.