"Nữ thần gió" trong phim Conan Movie 29 là ai, vì sao được chọn là nhân vật chính?

Dù là gương mặt còn khá mới trong mạch truyện Thám Tử Lừng Danh Conan của tác giả Gosho Aoyama, nữ cảnh sát Chihaya Hagiwara đã gây bất ngờ lớn khi được chọn là nhân vật chính trong phần điện ảnh thứ 29 Thám Tử Lừng Danh Conan: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ. Vậy cô gái này có gì đặc biệt, sở hữu bản lĩnh ra sao mà được gọi bằng biệt danh "nữ thần gió"?

Trước khi ra mắt chính thức trong chương 1073 của truyện gốc, Chihaya Hagiwara mới chỉ được nhắc tên thoáng qua trong phần ngoại truyện Wild Police Story về Học viện Cảnh sát. Chính vì thế, việc cô nàng vượt qua hàng loạt nhân vật kỳ cựu, trở thành nữ chính Movie 29 khiến không ít khán giả ngạc nhiên.

Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ hành trình của cô trong truyện, người xem sẽ hiểu rằng đây là bước đi hoàn toàn hợp lý nhằm mở rộng vũ trụ cảnh sát vốn ăn khách của thương hiệu này .

Chihaya trong truyện tranh.

Chihaya Hagiwara hiện là Trợ lý Thanh tra thuộc Bộ Cảnh sát tỉnh Kanagawa . Tuy nhiên, cô được biết đến rộng rãi hơn trong cộng đồng người hâm mộ khi là chị gái của cố cảnh sát Kenji Hagiwara - người đã hy sinh trong một vụ nổ bom nổi tiếng. Chihaya gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh biếc sắc sảo và bờ môi son đỏ quyến rũ.

Đằng sau vẻ ngoài nổi bật của Chihaya lại là cá tính mạnh mẽ, nổi loạn và liều lĩnh . Tương tự như Kenji, Chihaya là một "quái xế" khét tiếng với kỹ năng lái mô tô cực kỳ đáng nể trên các tuyến đường cao tốc . Cô không ngần ngại lao xe thẳng vào mặt tội phạm để hạ gục chúng hoặc đưa ra những lời đe dọa đanh thép . Vì tài nghệ "lái lụa" thần sầu này, Ran Mouri đã gọi cô là "nữ thần gió" ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

Tuy vậy, Chihaya cũng là người phụ nữ vô cùng ấm áp . Mối duyên nợ giữa cô và Conan bắt đầu trong vụ án bắt cóc tiến sĩ Agasa, khi cô xả thân cứu cậu khỏi cú ngã nguy hiểm trên đường cao tốc. Ngược lại, cô cũng ấn tượng với tài suy luận và sự can đảm của Conan khi vay bắt kẻ chủ mưu. Hình ảnh của cậu gợi nhớ đến Kenji năm xưa, khiến Chihaya không khỏi xúc động. Từ đó, Chihaya tuyên bố sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để đền đáp ơn huệ mà Conan đã làm cho em trai cô năm xưa (đó là gỡ bỏ quả bom mà cả Kenji lẫn Jinpei Matsuda đều bất lực) .

Ngoài Conan và Ran, Chihaya còn có mối quan hệ "mập mờ" thú vị với thanh tra Jugo Yokomizo, cũng là điểm sáng từng được "nhá hàng" xoay quanh phần phim Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ.

Trở lại màn ảnh rộng lần này, thương hiệu Thám Tử Lừng Danh Conan tiếp tục viết nên chương mới cho hành trình của Chihaya Hagiwara. Bối cảnh phim diễn ra tại Yokohama, cùng với đó là sự xuất hiện của một chiếc xe bí ẩn có biệt danh "Thiên thần đen". Hàng loạt báo cáo liên tục đổ về Sở Cảnh sát Tokyo, biến đây trở thành mục tiêu bí ẩn và nguy hiểm. Đối nghịch với nó là chiếc xe trắng mang tên Thiên thần được trưng bày tại Lễ hội Mô tô Kanagawa, cũng là nơi mà nhóm Conan đang tham dự .

Trong trận chiến tốc độ và đấu trí này, Chihaya sẽ phải vận dụng toàn bộ kỹ năng của một thanh tra, cùng Conan lật mở danh tính và động cơ của kẻ đứng sau chiếc xe huyền bí kia . Người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào những màn rượt đuổi phân khối lớn mãn nhãn trên đường cao tốc, cũng như những chi tiết "bẻ lái" gây sốc mà thương hiệu này vẫn luôn chứa đựng.

Ngoài ra, dự án được cho là sẽ khai thác sâu hơn vào ký ức đau buồn của Chihaya về em trai, người bạn Jinpei Matsuda, cũng như mối quan hệ của cô và các thành viên Sở cảnh sát hiện tại. Ở thị trường quê nhà Nhật Bản, Thám Tử Lừng Danh Conan: Thiên Thần Sa Ngã Trên Xa Lộ đạt doanh thu khủng, đứng đầu phòng vé năm 2026 và là "bảo chứng" tiếp theo cho thương hiệu anime trinh thám nổi tiếng quốc dân này.