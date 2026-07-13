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“Người Nhện” Tom Holland phải thay đổi cả thói quen diễn xuất vì The Odyssey

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Diễn viên nào cũng ao ước một lần được đóng phim của đạo diễn tài ba Christopher Nolan. Và Tom Holland đã làm được điều ấy trong bom tấn The Odyssey.

The Odyssey kể về hành trình kéo dài 10 năm đầy hiểm nguy của vua xứ Ithaca, Odysseus (Matt Damon), trên đường trở về quê nhà sau Chiến tranh thành Troy. Ở quê nhà, Telemachus, con trai duy nhất của Odysseus và Penelope, lớn lên trong nỗi bất an khi hàng loạt quý tộc tham lam liên tục tìm cách cưới mẹ mình để chiếm đoạt ngai vàng Ithaca.

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Tom Holland đóng vai con trai của Odysseus.

Trước tình thế đó, chàng trai trẻ quyết định lên đường băng qua quần đảo Ionian để tìm kiếm tung tích của cha, đồng thời nuôi hy vọng Odysseus vẫn còn sống và sẽ trở về. Hành trình ấy không chỉ là cuộc truy tìm người cha thất lạc, mà còn là quá trình trưởng thành của một chàng trai buộc phải trưởng thành sớm để bảo vệ mẹ, giữ gìn gia đình và gìn giữ tương lai của cả vương quốc.

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Đây là cơ hội vàng để Tom Holland thoát vai Người Nhện.

Vai diễn này cũng là cơ hội để Tom Holland chứng tỏ mình có thể làm được nhiều hơn vai Peter Parker/Spider-Man trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Đạo diễn Christopher Nolan khen Tom Holland là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn này dù đây là lần đầu tiên hai người hợp tác. Vị đạo diễn nổi tiếng khẳng định Tom là một trong những diễn viên trẻ xuất sắc nhất hiện nay, vừa có năng khiếu diễn xuất thiên bẩm vừa làm việc rất kỷ luật, tập trung để thấu hiểu nhân vật một cách tinh tế.

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Nam diễn viên phải làm quen với phong cách quay phim không phông xanh.

Còn Tom Holland không quên được cảm giác choáng ngợp khi lần đầu trải nghiệm phong cách làm phim của Christopher Nolan. Chàng diễn viên trẻ phải tạm quên đi nhiều kỹ thuật đã quen khi diễn trước máy quay kỹ thuật số hoặc máy quay nhỏ để làm quen với máy quay IMAX khổng lồ, thích nghi với bối cảnh tự nhiên thật 100% chứ không phải tấm phông xanh. Cũng vì đã nhiều năm làm Người nhện và quen với việc đeo mặt nạ đóng cảnh chiến đấu, Tom Holland cũng phải học cách biểu cảm nhiều hơn vào các pha giao chiến.

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Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tom Holland #The Odyssey #Christopher Nolan #phim Hè 2026 #bom tấn The Odyssey

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