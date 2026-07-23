Sao phim The Odyssey xuất hiện 4 phút mà chiếm hào quang, "giao diện" thật gây sốc

HHTO - Xuất hiện trong 4 phút ngắn ngủi trong The Odyssey, nhân vật này lại chiếm hào quang và trở thành cơn sốt trên khắp mạng xã hội.

Tóm tắt những điểm nổi bật về Agamemnon của The Odyssey: Nhân vật Agamemnon: Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn 4 phút trong siêu phẩm The Odyssey của Christopher Nolan, Agamemnon do Benny Safdie thủ vai vẫn tạo nên cơn sốt mạnh mẽ, được cộng đồng mạng ví như một màn "aura farming" đỉnh cao.

Dù chỉ xuất hiện vỏn vẹn 4 phút trong siêu phẩm The Odyssey của Christopher Nolan, Agamemnon do Benny Safdie thủ vai vẫn tạo nên cơn sốt mạnh mẽ, được cộng đồng mạng ví như một màn "aura farming" đỉnh cao. Tài năng kiệt xuất: Bắt đầu sự nghiệp với vai trò đạo diễn/biên kịch độc lập cùng anh trai Josh Safdie qua các tác phẩm tiếng tăm (Good Time, Uncut Gems), Benny Safdie còn gặt hái thành công vang dội khi tách ra làm đạo diễn độc lập với giải Sư tử bạc tại LHP Venice cho bộ phim The Smashing Machine (2025).

Bắt đầu sự nghiệp với vai trò đạo diễn/biên kịch độc lập cùng anh trai Josh Safdie qua các tác phẩm tiếng tăm (Good Time, Uncut Gems), Benny Safdie còn gặt hái thành công vang dội khi tách ra làm đạo diễn độc lập với giải Sư tử bạc tại LHP Venice cho bộ phim The Smashing Machine (2025). Mối duyên với Christopher Nolan: Trước khi gây bão trong The Odyssey, Benny từng chiếm trọn "spotlight" trong bom tấn Oppenheimer (2023) với phân đoạn bôi kem chống nắng kinh điển khi vào vai nhà vật lý Edward Teller.

Ngoài những nhân vật chủ đạo như Odysseus, Penelope hay Telemachus, The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan còn gây chú ý với khán giả với sự xuất hiện của Agamemnon. Chỉ trong vòng 4 phút thời lượng lên hình, cái tên này đã tạo nên cơn sốt trên khắp các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội.

Trên TikTok hay Threads, không ít khán giả dành lời khen cho thần thái đỉnh cao của Agamemnon, gọi đây là màn "aura farming" (tỏa ra hào quang sáng chói) lấn lướt một số nhân vật chính. Dù thời gian xuất hiện ngắn ngủi nhưng từng cử chỉ, khí chất quyền lực của vị vua vùng Mycenae đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.

Thành công của vai diễn Agamemnon không phải là may mắn ngẫu nhiên, và càng đặc biệt hơn khi khán giả khám phá ra danh tính người đứng sau. Nolan đã quyết định chọn nam diễn viên Benjamin Safdie để thể hiện vóc dáng cao lớn, đủ sức dẫn lối binh đoàn tinh nhuệ của Agamemnon trong The Odyssey.

Benjamin Safdie là người đằng sau bộ giáp của Agamemnon trong The Odyssey.

Sinh năm 1986, Benny Safdie ban đầu được biết đến rộng rãi qua những dự án hợp tác cùng anh trai Josh Safdie. Bộ đôi nhà Safdie đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong dòng phim độc lập với các tác phẩm như Heaven Knows What hay Good Time - dự án tranh giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes, và không thể thiếu siêu phẩm Uncut Gems hợp tác cùng tài tử Adam Sandler.

Không dừng lại ở đó, Benny Safdie tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi mở rộng sự nghiệp cá nhân. Lần đầu làm đạo diễn với phim The Smashing Machine, anh đã giành được giải Sư tử bạc cho Đạo diễn xuất sắc nhất tại LHP Quốc tế Venice lần thứ 82.

Mặt khác, mối duyên giữa Benny Safdie và Christopher Nolan bắt đầu từ bom tấn Oppenheimer. Trong vai nhà vật lý học Edward Teller, Benny đã tạo nên một khoảnh khắc vô cùng đắt giá khi bôi kem chống nắng khắp mặt trước khi cuộc thí nghiệm kinh điển diễn ra. Chính nét diễn tự nhiên mà Benny mang lại đã khiến Nolan tiếp tục tin tưởng trao cho anh vai diễn Agamemnon trong The Odyssey.