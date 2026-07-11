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Vàng bơ và Baby Blue: Công thức màu sắc ngọt ngào các nàng nên thử Hè này

Mai Lâm
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HHTO - Vàng bơ và baby blue chính là cặp màu đang được hội yêu thời trang ưu ái. Một gam màu mang cảm giác ấm áp như nắng sớm, một gam màu dịu nhẹ như bầu trời trong veo. Khi kết hợp với nhau, sẽ tạo nên những bản phối vừa trẻ trung vừa thanh lịch.

Thời trang năm nay dường như ưu ái những bảng màu tươi sáng. Và trong số đó, vàng bơ + baby blue đang nổi lên như một “cặp bài trùng” hoàn hảo. Cả hai đều thuộc nhóm màu pastel nên đủ nổi bật để tạo điểm nhấn, nhưng không quá chói mắt hay khó ứng dụng trong đời thường.

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Nếu yêu thích phong cách nữ tính, hãy thử một chiếc váy satin vàng bơ phối cùng blazer baby blue. Công thức này vừa mang nét mềm mại của chất liệu lụa, vừa có sự chỉn chu của áo khoác may đo. Hoàn thiện bằng sneaker trắng hoặc túi xách tông kem là đã có ngay một set đồ phù hợp từ văn phòng đến những buổi cà phê cuối tuần.

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Với những ai chuộng phong cách casual, sơ mi vàng nhạt kết hợp quần ống rộng màu xanh ngọt ngào là lựa chọn đáng thử.

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Sự tương phản nhẹ nhàng giữa hai gam màu giúp tổng thể trông có chiều sâu hơn mà vẫn giữ được vẻ thư thái, nịnh mắt.

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Đôi khi, không cần phải mặc cả cây vàng và xanh. Chỉ cần một chiếc chân váy baby blue đi cùng blazer vàng bơ, hoặc sơ mi xanh nhạt kết hợp cardigan vàng kem vắt hờ trên vai cũng đủ tạo nên điểm nhấn tinh tế.

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Combo màu này luôn đem lại cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu và tích cực. Giống như một ngày nắng đẹp với bầu trời trong xanh, vàng bơ và baby blue khiến trang phục trông tươi mới hơn mà không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

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Mai Lâm
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