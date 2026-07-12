Cẩm nang dùng bronzer "không thể sai" dành cho bất kỳ cô nàng mê makeup nào

HHTO - Ai mà chẳng mê một làn da rám nắng khỏe khoắn, căng bóng như vừa trở về sau kỳ nghỉ hè dưới nắng vàng. Đây là lý do vì sao các nàng cần phải biết cách chọn và tán bronzer đúng chuẩn, để có thể giữ được vẻ ngoài rạng rỡ bất kể thời tiết.

Thực ra, bronzer ngày nay đã “tiến hóa” rất nhiều so với vài năm trước. Nếu trước đây chúng ta gần như chỉ có một tông nâu cam khá gắt để lựa chọn, thì giờ đây thế giới bronzer đã phong phú hơn bao giờ hết với đủ sắc độ, kết cấu và hiệu ứng hoàn thiện khác nhau.

Tuy nhiên, càng nhiều lựa chọn thì càng dễ bối rối. Nên đánh bronzer ở đâu? Chất kem, lỏng hay phấn sẽ phù hợp hơn? Đừng lo! Những câu hỏi đó sẽ được giải đáp ngay:

Bronzer không phải là contour

Nhiều nàng vẫn còn nghĩ bronzer và contour là một. Nhưng thực tế, hai bước này hoàn toàn khác nhau. Bronzer có nhiệm vụ mang lại sắc ấm cho gương mặt, giúp các đường nét trở nên hài hòa và trả lại sức sống cho làn da.

Khác hoàn toàn với contour, thường có các tông nâu lạnh để tạo hiệu ứng đổ bóng, giúp khuôn mặt trông thon gọn và sắc nét.

Chọn bronzer như thế nào?

Bronzer hiện nay có ba dạng phổ biến: Kem (cream), lỏng (liquid) và phấn (powder). Loại phù hợp nhất sẽ phụ thuộc vào chất da cũng như hiệu ứng bạn mong muốn.

Bronzer dạng kem

Bronzer dạng kem là lựa chọn lý tưởng cho người mới bắt đầu hoặc những ai thích lớp makeup có thể điều chỉnh độ đậm nhạt theo ý muốn. Đa số sản phẩm đều được bổ sung các thành phần dưỡng ẩm, vừa giúp làn da mềm mượt vừa mang đến hiệu ứng căng bóng khỏe khoắn. Bạn có thể dùng cọ đầu dày hoặc đơn giản là dùng đầu ngón tay để tán đều sản phẩm. Dạng kem đặc biệt phù hợp với làn da thường đến da khô nhờ khả năng tạo lớp nền mịn màng, ngậm nước.

Bronzer dạng lỏng

Bronzer dạng lỏng có hiệu ứng khá giống dạng kem: Dễ tán, tiệp da và mang lại vẻ căng bóng tự nhiên. Điểm khác biệt nằm ở cách sử dụng. Hầu hết sản phẩm đều đi kèm đầu cọ doe-foot, giúp bạn chấm bronzer chính xác vào từng vùng mong muốn trước khi dùng cọ, mút hoặc ngón tay để tán đều.

Bronzer dạng phấn

Đối với làn da dầu, bronzer dạng phấn thường bền màu hơn và ít bị trôi phai trong suốt ngày dài. Tuy vậy, đừng nghĩ bronzer dạng phấn chỉ có hiệu ứng lì. Ngoài các phiên bản matte quen thuộc, hiện nay còn rất nhiều sản phẩm chứa các hạt nhũ siêu mịn giúp gương mặt bắt sáng tinh tế mà không hề lộ rõ ánh nhũ.

Cách đánh bronzer cho người mới bắt đầu

Quy tắc quan trọng nhất khi sử dụng bất kỳ sản phẩm makeup nào cũng là: Ít trước, thêm sau. Hãy lấy một lượng thật nhỏ rồi tăng dần nếu cần. Điều quan trọng nhất chính là tán thật kỹ, vì vậy đừng vội vàng lấy quá nhiều. Bronzer nên được đánh vào những vị trí ánh nắng tự nhiên thường chạm đến trên gương mặt, bao gồm:

Viền trán.

Phần gò má.

Sống mũi (chỉ một lớp thật nhẹ).

Đường viền hàm nếu muốn gương mặt có thêm chiều sâu.

Nên đánh bronzer trước hay sau kem nền?

Makeup vốn là nghệ thuật, và gương mặt chính là "tấm canvas" của riêng bạn. Vì thế, không có quy tắc cứng nhắc nào bắt buộc bronzer phải được dùng ở một thời điểm nhất định. Bạn hoàn toàn có thể đánh bronzer trước hoặc sau kem nền, tùy vào hiệu ứng mong muốn. Nếu sử dụng bronzer trước kem nền, lớp nền sẽ có cảm giác như ánh sáng tỏa ra từ bên trong da, trong trẻo, tự nhiên và rất "high-end". Đây cũng là kỹ thuật được nhiều makeup artist yêu thích. Ngược lại, nếu đánh bronzer sau kem nền, bạn sẽ dễ kiểm soát hơn trong việc tạo chiều sâu cho gương mặt, giúp các đường nét nổi bật và rõ ràng như được ánh nắng tự nhiên ôm lấy.