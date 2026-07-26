Khăn lụa buộc hông giúp trang phục mùa Hè thêm sang mà không cần mua sắm mới

HHTO - Không phải túi xách hay giày dép, chiếc khăn lụa buộc hông mới là món phụ kiện giúp bộ trang phục đơn giản lập tức có điểm nhấn và trông “đắt giá” hơn!

Một chiếc khăn, nâng tầm cả set đồ

Nếu để ý street style gần đây, bạn sẽ thấy một chi tiết xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. Đó là một chiếc khăn lụa được các nàng mặc đẹp quấn hờ quanh phần hông.

Xu hướng này đang được yêu thích và lan truyền nhanh vì quá đơn giản, nhưng lại tạo hiệu ứng rất thời trang. Chỉ với một món phụ kiện nhỏ, outfit cơ bản cũng trở nên có chiều sâu và nổi bật hơn.

Điểm đặc biệt của cách phối này là bạn không cần thay đổi cả tủ quần áo. Cũng không cần phải mua thêm đồ mới. Một chiếc áo thun trắng, áo tank đen, quần suông hay quần linen vốn rất quen thuộc sẽ ngay lập tức trở nên thú vị hơn khi được nhấn thêm chiếc khăn lụa.

Khăn được buộc lệch sang một bên, tạo cảm giác như một lớp layer mềm mại ôm quanh vòng eo. Vừa giúp trang phục có điểm nhấn, vừa tạo hiệu ứng vòng eo gọn gàng và tỷ lệ cơ thể cân đối hơn.

Họa tiết càng tối giản càng dễ mặc

Không cần những chiếc khăn quá sặc sỡ. Các gam màu trắng - đen, kem - nâu, họa tiết kẻ sọc, đường viền tương phản hay chấm bi nhỏ đang là lựa chọn được yêu thích nhất. Chúng đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn nhưng vẫn rất dễ kết hợp với những món đồ có sẵn trong tủ quần áo. Đặc biệt, những chiếc khăn có họa tiết graphic hoặc đường viền bản lớn sẽ tạo cảm giác hiện đại và sang hơn hẳn.

Khả năng biến hóa rất linh hoạt

Áo thun trắng + quần suông + khăn lụa buộc hông mang đến vẻ ngoài tối giản nhưng vẫn có điểm nhấn.

Áo tank đen + quần trắng tạo nên combo tương phản kinh điển, chỉ cần thêm chiếc khăn họa tiết là trang phục lập tức trông có gu hơn.

Nếu diện áo thun ôm sát cùng quần soóc linen, chiếc khăn buộc ngang hông sẽ khiến tổng thể mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng, rất hợp để chụp ảnh khi đi biển hoặc du lịch.

Chiếc khăn lụa buộc hông đang dần thay thế thắt lưng để trở thành món phụ kiện được các cô nàng thời trang yêu thích nhất. Với chiếc khăn bé nhỏ, set đồ quen thuộc cũng trở nên mới mẻ, thanh lịch và cực kỳ ăn ảnh.