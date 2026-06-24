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Đại biểu Đại hội Đoàn XIII tham gia Lễ báo công, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Linh Lê (tổng hợp)

HHTO - Sáng 24/6, trong khuôn khổ chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tại Thủ đô Hà Nội, đoàn đại biểu dự Đại hội đã dâng hương, dâng hoa Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn và tham gia Lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực TW Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Hiếu, Chính ủy Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; cùng 788 đại biểu dự Đại hội.

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Ảnh: Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đại biểu đã cùng lắng nghe những lời Bác căn dặn thanh niên Việt Nam. Thay mặt cho tuổi trẻ cả nước, đồng chí Phạm Quang Thắng, Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM đã báo cáo với Bác những kết quả đã đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

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Đồng chí Phạm Quang Thắng, Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP.HCM. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)

Đại biểu Phạm Quang Thắng bày tỏ nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng; kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa; nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước; tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, xung kích vì cộng đồng; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

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Ảnh: Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong hai ngày 24 - 25/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra với tinh thần hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”.

Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2026 - 2031. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XIII.

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Linh Lê (tổng hợp)
Theo: TPO
#Đại hội Đoàn #Chủ tịch Hồ Chí Minh #Lễ báo công dâng Bác #Hà Nội #Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII

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