Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn chốt ngày ra mắt, khán giả mua khăn giấy luôn là vừa

Trong các tác giả ngôn tình đình đám, Phỉ Ngã Tư Tồn được xem là “mẹ kế truyện ngôn tình” vì chuyên viết nên những tác phẩm bi thương về những cặp đôi có số phận éo le bi kịch trải qua vô vàn biến cố mà chưa chắc đã có cái kết hạnh phúc. Vì thế, Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn vừa chốt ngày lên sóng 19/7, là khán giả cũng biết sẽ cực “ngược luyến tàn tâm” khiến mọi người vừa xem vừa khóc.

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn lên sóng ngày 19/7.

Giây Phút Ấy Quá Giới Hạn lấy bối cảnh Thượng Hải những năm 1920, nam chính Mộ Dung Thanh Dịch là con trai út của một gia đình danh giá nhưng vì số phận trêu ngươi nên lại lớn lên bên người cha nuôi hung dữ. Cậu bị ngược đãi nhiều đến nỗi phải tìm cách bỏ trốn và vô tình được Nhâm Tố Tố cứu mạng. Nhưng cũng vì thế, gia đình Tố Tố rơi vào thảm cảnh. Nhiều năm sau, hai người gặp lại, nảy sinh tình cảm nhưng Tố Tố lại phải giả chết, khiến Thanh Dịch tưởng thật và chìm trong đau khổ tiếc nuối.

Hai nhân vật chính có mối tình bi thương.

Rồi đến một ngày, Nhâm Tố Tố xuất hiện trước mắt Thanh Dịch nhưng lại với thân phận chị dâu tương lai của anh. Một người uất ức tin rằng mình bị phản bội, một người có quá nhiều bí mật không thể nói ra nên hiểu lầm cứ thế chồng chất, mỗi lần đối mặt lại khiến cả hai thêm đau khổ… Khi mọi chuyện bắt đầu được hóa giải thì chiến tranh xảy ra, lại xô đẩy Nhâm Tố Tố và Mộ Dung Thanh Dịch vào vòng xoáy éo le của thời cuộc.

Phim được khen có tạo hình nhân vật đẹp.

Ngay từ khi phim khởi quay, khán giả đã xuýt xoa vì hai diễn viên chính Trương Lăng Hách, Vương Sở Nhiên quá sức đẹp đôi. Cả hai đều có vóc dáng chuẩn như người mẫu, mặc đồ dân quốc lại càng thêm phần sang chảnh, cuốn hút. Mới chỉ nhìn ảnh hậu trường, netizen đã liên tục khen Vương Sở Nhiên có khí chất tiểu thư đậm nét, Trương Lăng Hách mặc quân phục quá ngầu.