Hôn lễ Nadech - Yaya: Lisa xếp hàng bắt hoa cưới nhưng người được chọn là ai?

HHTO - Không hổ danh là "đám cưới quốc dân" của T-Biz, hôn lễ thứ 3 của Nadech - Yaya quy tụ hàng trăm khách mời là người nổi tiếng, ngỡ như lễ trao giải. Vậy ai là người bắt được bó hoa cưới trong hôn lễ cuối cùng của "cặp đôi vàng" này?

Tối 18/7, Nadech Kugimiya - Yaya Urassaya tổ chức hôn lễ thứ 3 tại Bangkok (Thái Lan). Vợ chồng Mark Prin và Kimmy Kimberley giữ chuỗi không vắng mặt ở bất cứ đám cưới nào của đôi bạn thân. Dàn sao đi "ăn cỗ" Nadech - Yaya còn có: Jeff Satur, Gulf Kanawut, Nop Nine, Bella Ranee, Baifern Pimchanok, BeckyArmstrong, Lisa (BLACKPINK), Thanaerng...

Yaya cưng xỉu cạnh chú rể Nadech bảnh bao.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Dàn sao tại đám cưới Nadech - Yaya.

Yaya tinh nghịch giãn cơ trước khi ném hoa cưới.

Trong video được khách mời chia sẻ, dàn khách mời xếp hàng chờ bắt hoa cưới đông đúc. Lisa thấp thoáng đứng giữa ở hàng 3 - 4. Cô dâu Yaya tung rất mạnh, hoa bay tít về sau và dường như đã đến tay của diễn viên/ MC Pompam. Tuy nhiên, "ngoại" Pompam đã "dí" ngay bó hoa cho Junji Junpitakchai. Nữ người mẫu cũng chính là khách mời "loi nhoi" đứng chờ bắt hoa ở hàng đầu nhưng "mất lượt".

Junji được "ngoại" Pompam đưa lại hoa cưới trong sự tán đồng của khách mời.

Dân mạng bình luận: "Khách mời ở đó cũng ngóng ăn cỗ tiếp như chúng ta đấy" khi video Junji được nhận hoa cưới của Yaya được chia sẻ.

Junji là người mẫu/ diễn viên lai Trung Quốc - Philippines. Cô và Mario Maurer - một nam thần khác của đài CH3 đã yêu nhau hơn 10 năm. Cả hai quen nhau từ năm 2015. Nhưng phải 8 năm sau, cặp đôi mới gián tiếp công khai hẹn hò khi Mario lần đầu tiên đăng hình Junji lên trang cá nhân.

Cặp đôi từng nhận phản đối kịch liệt từ dân mạng khi những tin hẹn hò đầu tiên rò rỉ. Junji bị "bạo lực mạng" nghiêm trọng bởi nhiều người cho rằng danh tiếng của cô không xứng với Mario - chàng nam thần trong mộng hàng đầu của khán giả xứ chùa Vàng.

Bất chấp chỉ trích, họ vẫn bên nhau và không ngại nhắc đến đối phương trên truyền thông. Hơn 1 năm qua, khi T-Biz liên tục "nổ cỗ cưới", Junji - Mario cũng được "giục lên xe hoa" trong các hôn lễ cặp đôi tham dự.