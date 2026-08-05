"Nữ vương màn bạc 2026" gọi tên Anne Hathaway: Mỗi tháng một phim ra rạp

HHTO - Anne Hathaway đang trải qua một trong những năm rực rỡ và bận rộn nhất trong sự nghiệp. Chỉ trong vòng chưa đầy một năm, nữ minh tinh liên tiếp góp mặt trong 5 dự án điện ảnh thuộc nhiều thể loại khác nhau và gặt hái thành công vang dội.

Mother Mary: Hào quang đơn độc

Mở màn năm 2026 là bộ phim Mother Mary: Hào Quang Đơn Độc (Mother Mary), khai thác mặt tối của sự nổi tiếng qua nhân vật Mother Mary, một siêu sao nhạc Pop được công chúng tôn sùng nhưng dần đánh mất bản thân sau ánh hào quang sân khấu. Không đi theo lối kể chuyện truyền thống, Mother Mary sử dụng nhiều hình ảnh mang tính ẩn dụ để khắc họa cái giá của danh vọng, đồng thời đặt ra câu hỏi về bản ngã của những người nổi tiếng khi ánh đèn sân khấu vụt tắt.

Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2

Chỉ ít lâu sau, Anne Hathaway tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi tái ngộ với một trong những vai diễn đã làm nên tên tuổi của cô: Andy Sachs trong Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2 (The Devil Wears Prada 2). Điều khiến khán giả yêu thích nhất ở phần này không chỉ là màn tái hợp của bộ ba Miranda, Andy và Emily, mà còn là cách Anne Hathaway mang đến một Andy Sachs trưởng thành, bản lĩnh và tự tin hơn rất nhiều so với hình ảnh năm 2006. Yêu Nữ Thích Hàng Hiệu 2 đã vượt mốc 690 triệu USD doanh thu toàn cầu (khoảng 18 nghìn tỷ đồng).

The Odyssey

Anne Hathaway còn góp mặt trong siêu phẩm sử thi The Odyssey của đạo diễn Christopher Nolan và hóa thân thành Penelope, người vợ thủy chung luôn kiên định chờ đợi chồng giữa muôn vàn sóng gió.

Dù không phải nhân vật trung tâm của chuyến phiêu lưu, Penelope vẫn là linh hồn cảm xúc của bộ phim. Anne Hathaway chinh phục khán giả bằng diễn xuất tinh tế khi khắc họa hình ảnh một nữ hoàng vừa thủy chung vừa bản lĩnh và thông tuệ. Trước sức ép từ những kẻ cầu hôn, âm mưu chiếm đoạt ngai vàng cùng vô vàn hiểm nguy bủa vây gia đình, Penelope vẫn giữ vững niềm tin vào ngày Odysseus trở về.

Thành công của The Odyssey với doanh thu toàn cầu vượt 911 triệu USD tính đến lúc này cũng tiếp tục nối dài chuỗi tác phẩm ăn khách của Anne Hathaway trong năm 2026.

Ngày Tàn Của Phố Oak

Anne Hathaway tiếp tục cho thấy khả năng biến hóa không giới hạn khi góp mặt trong Ngày Tàn Của Phố Oak (The End of Oak Street). Bộ phim mở đầu bằng một biến cố kỳ bí khi cả khu phố Oak bất ngờ bị dịch chuyển đến một vùng đất xa lạ, nơi những loài khủng long khổng lồ thống trị. Giữa môi trường sinh tồn đầy hiểm nguy, gia đình Platt tìm mọi cách bảo vệ lẫn nhau để sống sót.

Dù là một bộ phim thuộc thể loại hành động - phiêu lưu, cốt lõi của Ngày tàn của phố Oak vẫn là câu chuyện về tình cảm gia đình và hứa hẹn tiếp tục nối dài chuỗi thành công phòng vé của Anne Hathaway trong năm 2026.

Bí Mật Bị Chôn Vùi

Anne Hathaway sẽ khép lại năm 2026 bằng Bí Mật Bị Chôn Vùi (Verity). Kịch bản theo chân Lowen Ashleigh, một nhà văn được thuê để hoàn thành các tác phẩm còn dang dở của nữ văn sĩ nổi tiếng Verity Crawford. Tuy nhiên, khi phát hiện những trang tự truyện chứa đựng các bí mật rùng rợn, Lowen dần bị cuốn vào mạng lưới dối trá của gia đình Crawford, nơi ranh giới giữa sự thật và hư cấu ngày càng trở nên mong manh.

Dù chỉ mới tung teaser đầu tiên, Anne Hathaway đã nhanh chóng gây chú ý với tạo hình bí ẩn cùng ánh mắt và biểu cảm đầy ma mị của nhân vật Verity, hứa hẹn mang đến thêm một màn hóa thân hấp dẫn.