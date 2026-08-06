Bất cứ ai cũng có thể gọi cho người nổi tiếng qua TikTok: Ngô Kiến Huy, CORTIS là nạn nhân

HHTO - Một tính năng mới của TikTok khiến nhiều người nổi tiếng bị làm phiền khi bất kỳ ai cũng có thể gọi trực tiếp. Mới đây, ca sĩ Ngô Kiến Huy đã than thở về việc liên tục phải nhận những cuộc gọi từ người lạ qua TikTok, đồng thời nhắn nhủ người hâm mộ lan tỏa thông tin để chấm dứt hành động này.

Cuối tháng 7/2026, nhiều người dùng mạng xã hội TikTok phát hiện ứng dụng được cập nhật bổ sung thêm tính năng nghe gọi trong mục "Hộp thư". Điều này đồng nghĩa, ngoài việc nhắn tin, người dùng TikTok có thể liên lạc với nhau bằng các cuộc gọi trực tuyến (dạng audio) như các ứng dụng Messenger, Instagram, Zalo.

TikTok bổ sung tính năng cuộc gọi thoại. Khi gọi, chiều người nhận sẽ xuất hiện nhạc chuông, biểu tượng thông báo tên người gọi như những ứng dụng khác. - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, biểu tượng cuộc gọi đang dần phủ khắp đến từng tài khoản. Người dùng có thể khởi động lệnh "Tắt thông báo cuộc gọi" nếu không muốn bị làm phiền. Khi đó, điện thoại sẽ không nhận được thông báo có "cuộc gọi thoại đến" mà chỉ để lại thông báo "Cuộc gọi thoại đã hủy" khi truy cập vào hộp thư.

Tuy nhiên, giữa lúc netizen háo hức "mở khóa" tính năng này thì nhiều nghệ sĩ, TikToker có lượng theo dõi lớn bày tỏ sự bất lực khi liên tục nhận những cuộc gọi spam làm phiền. Tối 4/8, ca sĩ Ngô Kiến Huy lên tiếng trên kênh broadcast nhờ vả người hâm mộ: "Cả nhà ơi! Hiện tại Bắp (biệt danh của Ngô Kiến Huy - PV) bị làm phiền rất nhiều bởi spam gọi điện trên TikTok. Rất mong các bạn hiểu và giúp Bắp lan tỏa thông tin để ngưng lại việc này".

Dòng trạng thái của Ngô Kiến Huy đang được fan chia sẻ rộng rãi.

Trước đó, khi vừa "bắt sóng" tính năng mới, TikToker Mai Trí Thức bày tỏ sự phấn khích khi có thể xóa Messenger và làm "một công đôi việc" ở TikTok. Thế nhưng, anh đã lập tức "quay xe" vì nhận được hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ người lạ. Việc nhiều người lạ liên tục gọi đến qua TikTok khiến điện thoại của Mai Trí Thức bị "đơ", tụt pin nhanh, không thể thu âm thanh khi quay clip, bỏ lỡ nhiều thông báo khác.

Cùng cảnh ngộ nhận "bão" cuộc gọi, TikToker Khuyến Dương (Chị Phiến) than trời: "Trời ơi nó lag cái điện thoại quá, ngừng lại đi".

Trên mạng xã hội, nhiều netizen cũng bày tỏ sự phẫn nộ đối với một bộ phận người hâm mộ "đu trend" gọi vào tài khoản TikTok của thần tượng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của họ. Cộng đồng fan của nhóm nhạc CORTIS nhiều lần bức xúc đăng đàn, kêu gọi các cá nhân dừng hành động làm phiền các nam nghệ sĩ.

Với trường hợp này, một số ý kiến cho rằng tính năng cuộc gọi thoại nên được hạn chế hoặc tắt đối với những tài khoản có tích xanh. Mặt khác, để đảm bảo an toàn cho hai chiều liên lạc, các cuộc gọi thoại chỉ nên cho phép xuất hiện ở những tài khoản được chính chủ theo dõi (follow) hay ở trạng thái bạn bè.