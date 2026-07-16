Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động: Nếu rating đạt 25% sẽ có người “nhịn nói” 25 tiếng?

HHTO - Thử thách im lặng 13 tiếng đồng hồ của nam diễn viên Yoon Kyung Ho đã kết thúc. Nhưng nếu rating phim “Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động” đạt 25%, anh sẽ “nhịn nói” một lần nữa, lần này hẳn 25 tiếng?

Cuối cùng thì thử thách “nhịn nói” 13 tiếng của nam diễn viên Yoon Kyung Ho đã kết thúc. Anh đã đăng video đếm ngược đến giây cuối cùng và vui vẻ nói lời cảm ơn trên Instagram cá nhân. Thử thách này của Yoon Kyung Ho đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những ai đang theo dõi bộ phim Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động (Agent Kim Reactivated).

(Nguồn: IG@guard.yoon)

Thử thách “nhịn nói” này bắt nguồn từ buổi họp báo ra mắt phim Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động. Khi đó, nam diễn viên Yoon Kyung Ho đã hứa rằng nếu phim đạt rating vượt qua 13% thì anh sẽ không hé răng nói bất cứ lời nào trong 13 tiếng đồng hồ. Và cuối cùng, rating của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động đã vượt qua con số 15% chỉ sau 2 tập đầu.

(Ảnh: Sports Chosun)

Giữ đúng lời hứa của mình, bắt đầu từ 7 giờ sáng ngày 13/7, nam diễn viên Yoon Kyung Ho đã bắt đầu thử thách “nhịn nói”. Trước khi chính thức bắt đầu thử thách, Yoon Kyung Ho đăng video tuyên bố anh sẽ nghiêm túc thực hiện việc “tịnh khẩu” trong mọi hoàn cảnh, kể cả ở những nơi không có máy quay như phòng tắm hay nhà vệ sinh.

Phải nói thêm rằng Yoon Kyung Ho được biết đến là một diễn viên “nói nhiều” nổi tiếng của giới giải trí Hàn Quốc, được nam diễn viên Jo Jung Suk - bạn thân của anh, hay MC quốc dân Yoo Jae Suk “xác nhận”. Do đó, thử thách "nhịn nói" này đối với nam diễn viên "khó khăn" hơn nhiều so với người khác.

Yoon Kyung Ho đi làm với áo in dòng chữ: "Tôi đang thực hành tịnh khẩu" (tạm dịch). (Ảnh: iMBC)

(Ảnh: iMBC)

Điều hài hước là trong thời gian thực hiện thử thách, Yoon Kyung Ho vẫn tham gia lịch trình bình thường. Trong ngày hôm đó, Yoon Kyung Ho vẫn tham gia buổi ký tặng fan, tham gia chương trình radio Cultwo Show, chỉ là anh không nói chuyện. Thay vào đó, tại buổi ký tặng, nam diễn viên sử dụng biểu cảm khuôn mặt, ngôn ngữ hình thể để giao tiếp, và được nhiều fan vui vẻ nhận xét là “không nói gì mà vẫn ồn”. Còn trong chương trình radio, Yoon Kyung Ho được cho phép sử dụng bảng viết tối đa 13 lần để “nói”.

"Min Ji" cũng có mặt trong buổi ký tặng để ủng hộ chú "Park Jin Cheol".

Tham gia cùng Yoon Kyung Ho trong Cultwo Show là Joo Sang Wook và Son Na Eun, cả hai cũng tham gia phim Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động. Joo Sang Wook đóng vai chủ tịch tập đoàn xây dựng, bố của nữ sinh bạo lực học đường cô bé Min Ji; còn Son Na Eun đóng vai đặc vụ Hàn Quốc, từng đóng giả làm đồng nghiệp ngân hàng của đặc vụ Kim.

Trong buổi trò chuyện radio, Joo Sang Wook đùa rằng nếu Đặc Vụ Kim Tái Xuất đạt rating 25%, anh định đề nghị Yoon Kyung Ho “nhịn nói” lần nữa, mà lần này tăng lên hẳn 25 tiếng và 25 ngày, nhưng vì Yoon Kyung Ho là một người nói chuyện vô cùng thú vị nên anh “đành thôi”.

Yoon Kyung Ho tham gia radio cùng Joo Sang Wook và Son Na Eun.

Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động kể câu chuyện xoay quanh một người bố đơn thân, một nhân viên ngân hàng chăm chỉ, một người đàn ông sống cuộc đời bình thường, nhưng hóa ra lại là một gián điệp nguy hiểm. Đặc vụ Kim (So Ji Sub) đã sống ẩn dật hơn chục năm qua vì muốn cho con gái một cuộc sống bình thường. Nhưng một ngày nọ, cô bé mất tích. Để tìm kiếm con gái và bảo vệ cô bé, đặc vụ Kim buộc phải đánh thức “quái vật” đang ngủ sâu bên trong mình.

Trong Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động, Yoon Kyung Ho đảm nhận vai Park Jin Cheol - “bạn thân” của đặc vụ Kim. Park Jin Cheol là cựu lính thủy đánh bộ Hàn Quốc, là người đàn ông luôn nheo mắt cười nhưng mức độ “tàn phá” khi "lên cơn" phải nói là “khủng khiếp”. Khi biết cô cháu Min Ji gặp nguy hiểm và ông bạn già đặc vụ Kim cần giúp đỡ, Park Jin Cheol nhảy ngay vào “hố lửa” mà không hề ngần ngại.

Tập 6 - tập phát sóng mới nhất của phim, đã đạt rating ấn tượng 22,3%, giúp Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động trở thành phim Hàn Quốc có rating cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay và cao thứ 2 lịch sử phim truyền hình đài SBS trong khung giờ phát sóng thứ Sáu - thứ Bảy. Tập 7 sẽ phát sóng vào ngày 17/7.

Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động đang phát sóng trên Netflix.