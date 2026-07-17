Liệu Song Hye Kyo - Song Joong Ki có thể vì Hậu Duệ Mặt Trời mà làm điều này?

HHTO - 2026 là một năm rất đặc biệt với fan phim Hàn Quốc, là dịp kỷ niệm 10 năm phát sóng nhiều bộ phim đình đám, trong đó có "Hậu Duệ Mặt Trời". Nhưng liệu Song Joong Ki và Song Hye Kyo có muốn ôn lại chuyện xưa?

Ngay từ đầu năm 2026, cư dân mạng đã nhớ ra rằng đây là cột mốc kỷ niệm 10 năm ngày phát sóng nhiều bộ phim Hàn đình đám bao gồm Reply 1988, Goblin, Mây Họa Ánh Trăng và Hậu Duệ Mặt Trời. Dù mỗi phim một thể loại nhưng đều trở thành hiện tượng khi phát sóng, đến tận bây giờ vẫn có người xem lại và có nhiều cảnh phim đã trở thành kinh điển.

Hai bộ phim đình đám đều có sự kiện ôn lại kỷ niệm xưa.

Hai ê kíp Reply 1988 và Goblin đều đã có chuyến dã ngoại để ôn lại kỷ niệm xưa. Hơn 10 diễn viên trong phim Reply 1988 mang lại cảm giác ấm áp như một gia đình lâu ngày gặp lại, đầy quan tâm ân cần đến nhau.

Còn chuyến đi 2 ngày 1 đêm của bộ tứ diễn viên chính Goblin đã khiến khán giả bồi hồi khi thấy Gong Yoo - Kim So Eun diễn lại cảnh tặng hoa bên bờ biển, còn Yoo In Na và Lee Dong Wook vẫn tình cảm thân thiết như xưa.

Ai cũng xao xuyến trước khoảnh khắc này.

Từ đó mà cư dân mạng lại chờ đợi ngày Kim Yoo Jung, Park Bo Gum tái hiện lại Mây Họa Ánh Trăng qua show thực tế sẽ ghi hình vào tháng 8 tới. Còn riêng Hậu Duệ Mặt Trời lại là ẩn số, dù cũng bùng nổ khi lên sóng. Ai cũng biết bộ phim này đã giúp Song Joong Ki và Song Hye Kyo hẹn hò từ phim ra đời thực. Nhưng chưa đầy 2 năm sau khi kết hôn, cặp đôi đã chia tay một cách không hề êm ả. Từ đó đến nay, cả hai không hề nhắc đến đối phương, cũng không đề cập đến chuyện cũ.

Mây Họa Ánh Trăng đã lên kế hoạch ghi hình show thực tế.

Liệu Hậu Duệ Mặt Trời có làm show thực tế kỷ niệm 10 năm như các phim kia?

Còn nhớ trong sự kiện hội ngộ phim Reply 1988, Ryu Jun Yeol và Hyeri không hề đụng mặt nhau dù cùng tham gia sự kiện. Chỗ nào có Hyeri thì Ryu Jun Yeol sẽ biến mất và ngược lại, cặp đôi một thời không có khung hình nào chung. Chính vì thế, khả năng Song Hye Kyo và Song Joong Ki chịu gặp lại nhau trong sự kiện kỷ niệm 10 năm phát sóng Hậu Duệ Mặt Trời là cực khó xảy ra.