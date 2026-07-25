Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động tập cuối: Ba “ông chú” tương tàn, kết phim siêu buồn?

HHTO - Bộ phim siêu hot “Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động” chỉ còn một tập cuối cùng! Rating phim vẫn duy trì ổn định, chỉ có cảm xúc của khán giả là như đang đi tàu lượn.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim không chỉ siêu hot mùa hè này mà có thể nói cho đến hiện tại đang là hot nhất năm 2026, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động (Agent Kim Reactivated) đang đứng trước thềm tập cuối. Chỉ còn một tập nữa, hành trình giải cứu con gái của đặc vụ Kim (So Ji Sub) sẽ khép lại.

Tập 9 - tập áp chót của phim lên sóng vào tối ngày 24/7 vẫn giữ rating cao ổn định với tỷ lệ người xem trung bình toàn quốc là 21,5%. Theo đó, Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động đã đứng đầu khung giờ phát sóng trên tất cả các kênh. Đây không chỉ là bộ phim được xem nhiều nhất trong khung giờ phát sóng mà còn một lần nữa là bộ phim được xem nhiều nhất trong cả tuần.

Mở đầu tập 9, đặc vụ Kim và tướng Ri Eung Ryeong của Triều Tiên bị đặc vụ Hàn Quốc Kang Guk Cheol bắt giữ rồi giao cho phía Triều Tiên. Lúc này, Ri Eung Ryeong bị đem về khách sạn - nơi hiện đang có đầy rẫy đặc vụ Triều Tiên; còn đặc vụ Kim bị giao cho gã chủ tịch tập đoàn xây dựng Ju Gang Chan (Joo Sang Wook).

Gã côn đồ khoác áo chủ tịch này muốn trả mối thù bị đặc vụ Kim đập cho nhừ tử ở lần gặp trước. Nhưng một lần nữa, hắn quá coi thường đối thủ và phải nhận quả đắng. Đặc vụ Kim nhanh chóng thoát khỏi sự kìm hãm của đám tay chân, hơi xui là súng lại hết đạn. Sung Han Soo (Choi Dae Hoon) và Park Jin Cheol (Yoon Kyung Ho) vừa kịp tới liền ra tay tương trợ, dù miệng nói lý do họ đuổi theo là để trả đặc vụ Kim điện thoại “cục gạch” bỏ quên.

Cả ba cựu đặc vụ hội ngộ, lên kế hoạch giải cứu gã tướng cáo già Triều Tiên, cùng với sự giúp sức của hai đặc vụ SMD. Cả ba lên kế hoạch đột nhập vào khách sạn thông qua đường hầm bí mật của Ju Gang Chan cũng như dọn đường thoát thân sau đó.

Tập 9 có thể nói là một tập phim dày đặc các cảnh hành động nhất từ trước đến nay của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động. Với việc ba "ông chú đeo kính" và hai đặc vụ SMD đột nhập vào khách sạn đầy rẫy đặc vụ Triều Tiên, nơi đây từ thang máy đến nhà bếp đều biến thành “chiến trường”.

Sung Han Soo và Park Jin Cheol tả xung hữu đột, hạ gục đám cận vệ bao vây vòng ngoài. Đặc vụ Kim áp sát và giải cứu Ri Eung Ryeong, hộ tống hắn đến lối thoát an toàn. Hai đặc vụ SMD, một bám trụ ở phòng giám sát bao quát tình hình, một chờ sẵn ở địa điểm đã định trước để đưa tất cả tháo chạy.

Cuối tập 9, trên đường đến chỗ hẹn, đặc vụ Kim và Ri Eung Ryeong chẳng may bị đặc vụ Triều Tiên bao vây. Trong lúc đó, tuy Sung Han Soo và Park Jin Cheol đã xuống được tầng hầm nhưng lại nghe phải tin dữ. Gã chủ tịch côn đồ Ju Gang Chan đã dùng bật lửa tự đốt dây trói thành công, và hắn cho cả hai xem một video cho thấy con của họ đang bị giam giữ. Ju Gang Chan dùng tính mạng hai đứa trẻ đe dọa, ép buộc Sung Han Soo và Park Jin Cheol phải làm theo ý hắn.

Theo những gì được đài SBS hé lộ về tập cuối, dường như cái kết của phim sẽ vô cùng bi thương. Ju Gang Chan dùng hai đứa trẻ ép Sung Han Soo và Park Jin Cheol đầu hàng, rồi lại dùng tất cả để ép đặc vụ Kim phải tới nơi hắn đã chuẩn bị trước. Hắn nhốt ba cựu đặc vụ vào một cái lồng. Không còn sát cánh bên nhau hạ gục mọi kẻ thù, nay cả ba bị buộc phải “huynh đệ tương tàn”.

Cũng trong đoạn giới thiệu của tập 10, đặc vụ Kim để lại lời dặn dò “Làm ơn hãy chăm sóc cho Min Ji”. Sau đó, có cảnh cô bé Min Ji ngồi nhìn di ảnh của mẹ, kế bên là di ảnh của đặc vụ Kim. Lẽ nào đặc vụ Kim đã không thể trở về?

Hé lộ tập cuối. (Nguồn: SBS)

Tập cuối của Đặc Vụ Kim Tái Khởi Động sẽ được phát sóng vào tối ngày 25/7. Khán giả Việt có thể đón xem trên Netflix.