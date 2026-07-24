Giải mã thông điệp của Jennie trong MV Less than a Lover, bài hát nào là phần tiếp?

MV Less than a Lover mang đến cho khán giả cảm giác mơ mộng, thư thái đúng như lần đầu tiên được nghe giai điệu bản nhạc này khi Jennie trình diễn tại Governors Ball 2026. Less than a Lover thoát ra khỏi chất trình diễn đặc trưng mà nữ idol từng kiến tạo ở Ruby, tập trung tôn lên màu giọng đặc trưng của cô trên nền guitar và keyboard điện tử cổ điển.

Mở đầu MV là lời dẫn: "Tôi muốn tạo thước phim về một cô gái. Cô ấy trốn chạy khỏi ái tình, tránh trách nhiệm, cô ấy bối rối. Nhưng cô ấy cũng hiểu rõ cô ấy muốn điều gì - muộn tận hưởng mùa Hè này". "Cô gái" đó chính là Jennie, cô đang tự sự. Bởi MV cũng cho thấy Jennie tự set up góc máy để ghi lại từng khoảnh khắc bên người yêu.

Jennie vừa là nữ chính vừa là người dẫn chuyện. Less than a Lover giống như một vlog ghi lại chuyến du lịch ngọt ngào của đôi tình nhân và cũng tựa như những tưởng tượng của cô (ngắt quãng và theo từng scene, chương/ hồi) về thời gian ngọt ngào với bạn trai trong mộng - Nah (Kai).

Cụm từ "to be continued" (còn tiếp) đã "chốt hạ" chắc chắn sẽ có MV tiếp nối. Vậy đâu sẽ là bài hát tiếp theo? Là một trong 2 ca khúc còn lại mà cô đã biểu diễn tại các lễ hội âm nhạc hay là bản nhạc hoàn toàn mới? Nếu là một trong 2 ca khúc đã trình diễn, có thể Lock It Down (tên tạm gọi) sẽ là phần 2 của Less than a Lover.

Series MV này sẽ kể những cung bậc khác nhau trong tình yêu. Less than a Lover mang đến sự mộng mơ, lãng mạn của thời gian đầu. Hai người tìm hiểu nhau, tận hưởng một mùa Hè cũng như từng khoảnh khắc bên nhau trong trạng thái "trên tình bạn, dưới tình yêu" (dựa theo tầng nghĩa của cụm "Less than a Lover" - "không hẳn là người yêu").

Sau đó, Lock It Down là khi họ đã đi đến giai đoạn cần có danh phận và cô gái muốn có một sự ràng buộc trong mối quan hệ này. Khi xung đột giữa hai người xuất hiện, những cuộc cãi vã, tổn thương, hành vi độc hại đan xen với những lúc ngọt ngào - đó là thể là lúc giai điệu Heaven được sử dụng cho phần 3.

Jennie viết kịch bản, đạo diễn, sáng tác và còn styling cho MV Less than a Lover. Tạo hình gây xôn xao nhất hiện đang là look hẹn hò nhà thờ chính tòa Girona, Tây Ban Nha. Ngoài ra, màu sắc, bố cục của Less than a Lover có thể cũng trở thành cảm hứng, tạo thành xu hướng tạo vlog, short video cho các cặp đôi Hè này.