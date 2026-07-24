Đây là nữ idol "soán ngôi" Wonyoung IVE, Jimin BTS tạo kỳ tích lội ngược dòng mới

HHTO - Từ nhóm nhạc ít tiếng tăm đến trở thành một hiện tượng mới của K-Pop, Woni (RESCENE) đã viết nên câu chuyện "cổ tích đời thực" bằng tất cả sự duyên dáng, thông minh, những nỗ lực truyền cảm hứng và chiến lược quảng bá "thiên tài".

Woni (RESCENE) không chỉ vượt qua Karina (aespa), Jang Wonyoung (IVE) hay Wonhee (ILLIT) để trở thành chủ nhân hạng 1 của bảng xếp hạng (BXH) thương hiệu tháng 7/2026 dành cho idol nữ mà còn"soán ngôi" cả Jimin (BTS), dẫn đầu BXH giá trị thương hiệu thần tượng (chung).

Tại BXH giá trị thương hiệu thần tượng tháng 6, Woni không có tên trong Top 30. Việc nữ idol vọt lên hàng chục hạng, dẫn đầu bảng vào tháng 7 là một cú lội ngược dòng tựa kỳ tích.

Tuy nhiên, không bất ngờ như những fan quốc tế, những netizen Hàn dường như đã dự liệu trước thành tích nổi bật này, bởi tên tuổi của Woni và danh tiếng của RESCENE đang phủ sóng rộng khắp "mọi ngóc ngách" tại xứ sở Kim chi.

Ca khúc LOVE ATTACK của nhóm đang là bài hát quán quân của hệ thống bảng xếp hạng nội địa iChart và đang dần tiến tới thành tích Realtime All-kill (hạng 1 ở tất cả BXH thời gian thực trên hệ thống).

Tại BXH MelOn TOP100, RESCENE có 4 ca khúc lọt Top 10 và tất cả các bài hát chủ đề khác lọt vào Top 100.

Bản thân Woni cũng trở thành "nữ thần xu hướng" của làng giải trí Hàn với nhiều hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng lớn của nhiều lĩnh vực.

Đáng chú ý, chỉ vài tháng trước, Woni và RESCENE vẫn là những cái tên xa lạ trong làng nhạc K-Pop. Bằng sự nỗ lực và duyên dáng của bản thân, sự hỗ trợ đắc lực của RESCENE, công ty chủ quản The Muze Entertainment cùng ekip sản xuất, nàng trưởng nhóm đã thành công vực dậy sự nghiệp của chính mình và cả nhóm.

Sự vụt sáng của RESCENE được công chúng so sánh với những kỳ tích "lội ngược dòng" như EXID hay Brave Girls.

"Phép màu" của Woni bắt nguồn từ một chương trình YouTube có tên là Thầy dạy lái xe của tôi. Woni trở thành khách mời trong một tập phát sóng, với nội dung ghi lại cảnh cô mua và tập lái chiếc xe đầu tiên trong đời.

Video bỗng nhiên "gây bão". Khán giả cho rằng Woni có tích cách mộc mạc, bộc trực khác với sự tô vẽ chỉn chu, hoàn hảo của một nữ thần tượng, điều đó đã gây ấn tượng và thiện cảm mạnh mẽ với người xem. Tập YouTube thành công tới mức tổ sản xuất đã quyết định kết hợp với cô tung ra 20 video thay vì 1 video như kế hoạch ban đầu.

Nụ cười thoải mái và cử chỉ tự nhiên, không cầu kỳ kiểu cách của Woni là "vũ khí" chiếm được sự yêu mến của khán giả.

Nhà sản xuất của chương trình đã nhìn ra được tiềm năng của Woni và quyết định hỗ trợ cô ra mắt kênh YouTube cá nhân. Thừa thắng xông lên, Woni tiếp tục sản xuất các nội dung đời thường về chuyện ăn uống, du lịch như một YouTuber chính hiệu, kết hợp cùng các thành viên khác của RESCENE.

Bước ngoặt đột phá nhất của sự nghiệp YouTuber Woni đến từ sự kết hợp của cô và người em Minami cùng nhóm. Vốn là thành viên Nhật Bản, Minami đã xuất hiện trên kênh YouTube của Woni với "nhân cách Gyaru" - một phong cách nổi tiếng của vùng đất Mặt trời mọc. Kể từ đây, Minami và Woni đã tạo ra một khái niệm mang tên "Geoje Yaho" - sự kết hợp giữa quê nhà Geoje của Woni và Yaho là kiểu chào của những người theo đuổi Gyaru.

"Geoje Yaho" trở thành cụm từ xu hướng mạnh mẽ của mạng xã hội Hàn Quốc, được nhiều thần tượng K-Pop "đu trend" như BTS, aespa, IVE, LE SSERAFIM...

Độ phủ sóng của "Geoje Yaho" khổng lồ tới mức chính quyền của tỉnh Geoje đã quyết định bổ nhiệm RESCENE làm đại sứ quảng bá văn hóa và du lịch.



Danh tiếng của Woni kể từ thời điểm này bắt đầu "như diều gặp gió". Mọi video từ kênh YouTube của cô đều nhanh chóng cán mốc hàng triệu lượt xem, thậm chí số lượng người đăng ký kênh của nữ trưởng nhóm cũng vượt qua kênh chính thức của RESCENE.

Hiện tại Woni đã có hơn 1,5 triệu lượt đăng ký, với tổng lượt xem gần cán mốc 300 triệu.

Khán giả đại chúng lập tức quan tâm và tìm hiểu về Woni và RESCENE, khiến các ca khúc cũ của nhóm "lội ngược" BXH. Nắm bắt được cơ hội "ngàn năm có một", công ty The Muse đã nhanh chóng mua lại bài hit Pretty Girl của KARA và ra mắt phiên bản RESCENE. Nước đi thông minh này đã chính thức đánh dấu kỷ nguyên "thống trị nhạc số" của nhóm ở thời điểm hiện tại.

Âm nhạc của RESCENE gây ấn tượng với sự kết hợp giữa Pop Dance và R&B với phong cách mộng mơ, huyền ảo cùng khả năng vocal và hòa thanh hoàn thiện đáng nể.

Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, sự nghiệp của Woni và RESCENE đã thật sự bước sang trang mới. Nhóm chiến thắng chương trình âm nhạc đầu tiên, là một trong hai nhóm nữ Gen 5 duy nhất đạt quán quân trên BXH khó nhằn - MelOn. Sự nổi tiếng của Woni đã kéo về cho bản thân và cả nhóm hàng trăm lời mời hợp tác quảng cáo, biến RESCENE trở thành cái tên được săn đón nhất nhì K-Pop hiện tại.



Khoảnh khắc RESCENE bật khóc vì thành tích hạng 1 đã "viral" khắp cõi mạng Hàn Quốc.

Woni đã giúp cả nhóm "đổi đời" với một căn hộ ký túc xá khang trang hơn.

Dù nổi lên nhờ may mắn từ truyền thông, Woni và RESCENE giữ chân khán giả nhờ sự duyên dáng, cùng định hướng nghệ thuật độc đáo, nghiêm túc và nỗ lực bền bỉ. Sự thành công của nhóm không chỉ hứa hẹn tạo nên diện mạo mới cho K-Pop, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những nghệ sĩ từ công ty nhỏ đang miệt mài cống hiến.