Đại hội Đoàn XIII bầu BCH Trung ương khóa mới, quyết định nhiều nội dung quan trọng

HHTO - Chiều 24/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bước vào phiên làm việc thứ hai với nhiều nội dung trọng tâm, trong đó có công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra với khẩu hiệu hành động: "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", quy tụ gần 790 đại biểu đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII

Tại phiên làm việc thứ hai, Đại hội tập trung xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là việc bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ; đồng thời tổ chức 5 diễn đàn thảo luận nhằm đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình Đại hội.

Đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Như Ý)

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành khóa mới sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, lãnh đạo hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII đề ra.

Bảo đảm dân chủ, chặt chẽ trong công tác nhân sự

Thông tin về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII - anh Bùi Quang Huy cho biết, việc bầu Ban Chấp hành khóa mới được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Theo đó, số lượng nhân sự được giới thiệu để bầu phải bảo đảm số dư từ 10% đến 15%; trường hợp đặc biệt, Đại hội có thể quyết định số dư cao hơn nhưng không vượt quá 30% so với số lượng nhân sự Ban Chấp hành cần bầu.

Để phát huy dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của các đại biểu, Đại hội dành thời gian để các tổ thảo luận về công tác ứng cử, đề cử và nhân sự Ban Chấp hành khóa mới trước khi tiến hành các bước tiếp theo.

Phát biểu tại Đại hội, anh Bùi Quang Huy đề nghị các đại biểu khẩn trương tham gia thảo luận tại tổ, đóng góp ý kiến về phương án nhân sự để bảo đảm việc lựa chọn những cán bộ tiêu biểu, có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Thảo luận nhân sự trước khi bỏ phiếu

Tại phiên làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo và biểu quyết thông qua Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII. Sau đó, Đại hội chia thành các tổ để thảo luận, cho ý kiến về công tác nhân sự.

Trên cơ sở ý kiến của các tổ thảo luận, Đại hội sẽ thống nhất danh sách chính thức để tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành khóa mới được kỳ vọng sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ trẻ tiêu biểu, bản lĩnh, sáng tạo, đủ năng lực dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước trong 5 năm tới, hiện thực hóa khát vọng cống hiến và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới.