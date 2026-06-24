Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII: Ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam

HHTO - Sáng 24/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chính thức khai mạc. Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, Đại hội được kỳ vọng mở ra một giai đoạn phát triển mới của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra trong hai ngày 24-25/6 với sự tham dự của gần 800 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ cả nước, nơi tập hợp ý chí, khát vọng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trước những yêu cầu phát triển mới của đất nước.

Các đại biểu dự Đại hội chụp hình lưu niệm. (Ảnh: Như Ý/ TPO)

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết Đại hội lần thứ XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, đặc biệt là yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo anh Bùi Quang Huy, nhiệm kỳ 2022 - 2026 đã ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Việt Nam trên các lĩnh vực học tập, lao động sáng tạo, chuyển đổi số, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và bảo vệ Tổ quốc. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, tiên phong của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: TPO)

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn nhấn mạnh, khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai” không chỉ là chủ đề của Đại hội mà còn là thông điệp gửi tới thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đại hội có nhiệm vụ xác định những định hướng lớn nhằm xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao, tư duy đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Anh Bùi Quang Huy cũng kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Xác lập tầm nhìn mới cho nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong hai ngày làm việc, Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2026 - 2031; thảo luận việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội. (Ảnh: TPO)

Theo chương trình, các đại biểu sẽ tham gia nhiều diễn đàn chuyên đề xoay quanh những vấn đề trọng tâm của thanh niên hiện nay như tự lực tự cường, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, hội nhập quốc tế và đổi mới phương thức hoạt động Đoàn.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước đặt ra yêu cầu rất cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Vì vậy, đây không chỉ là dịp nhìn lại một nhiệm kỳ mà còn là thời điểm xác lập tầm nhìn, phương thức hành động và khát vọng phát triển mới của tổ chức Đoàn nhằm phát huy tối đa vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong kỷ nguyên mới.

Đại hội chuyển đổi số mạnh mẽ

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là việc tiếp tục triển khai mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh, biểu quyết và quản lý thông tin được thực hiện trên nền tảng số thông qua ứng dụng di động, góp phần hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Đoàn.

Gian hàng trải nghiệm của Báo Tiền Phong tại Đại hội Đoàn XIII. (Ảnh: Trọng Tài/ TPO)

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả tổ chức Đại hội mà còn thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, phù hợp với định hướng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.