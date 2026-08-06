Đề Nghị Của Công Tố Viên: Ảnh tạp chí của Kim Yoon Sik, Park Si Woo đạt doanh thu lớn

HHTO - Bộ đôi nam chính phim Đề Nghị Của Công Tố Viên lần đầu sánh đôi trên bìa tạp chí Madame Figaro Hommes Trung Quốc. Chùm "ảnh cưới" của Kim Yoon Sik, Park Si Woo hút hơn 50 triệu lượt truy cập trên Weibo, được khen ngợi vì sự chỉn chủ, lồng ghép ẩn ý tinh tế.

Từ một dự án phim chiếu mạng có kinh phí khiêm tốn, The Prosecutor's Proposal (Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên) tạo nên bất ngờ lớn trên thị trường phim boylove Hàn Quốc. Bộ phim gây sốt nhờ cốt truyện kết hợp điều tra, tâm lý và phản ứng hóa học ăn ý giữa hai nam chính Kim Yoon Sik và Park Si Woo.

Thành công ngoài kỳ vọng đã đưa hai diễn viên chính trở thành những gương mặt được yêu thích tại Trung Quốc. Hai tuần sau khi phim kết thúc, siêu thoại của cặp nam chính hiện mốc 130 nghìn fan. Tài khoản Weibo của Park Si Woo chạm mốc 244K người theo dõi với hơn một triệu lượt yêu thích, chia sẻ. Công tố viên Kim Yoon Sik cũng đón nhận thêm 255K người theo dõi Weibo mới.

Trên đà tăng nhiệt nhanh chóng tại thị trường Trung Quốc, cặp nam chính phim Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên được tạp chí Madame Figaro Hommes (ấn bản Trung Quốc) mời trở thành ngôi sao trang bìa cho số tháng 8/2026. Bộ ảnh đánh dấu lần đầu đầu tiên cặp sao boylove này "chung khung hình" trên tạp chí thời trang tại đất nước tỷ dân.

Theo xác nhận từ tài khoản chính thức của tạp chí, Kim Yoon Sik và Park Si Woo xuất hiện dưới hình thức bìa kép với bốn phiên bản bìa khác nhau. Bộ ảnh có chủ đề Nơi nào có ý chí, nơi đó có thời điểm gặp gỡ, kể câu chuyện về sự đồng hành và những cuộc gặp gỡ được định mệnh sắp đặt. Nhiều khung hình khiến khán giả liên tưởng đến một "bộ ảnh cưới" với những cử chỉ gần gũi, ánh nhìn tình cảm và bầu không khí lãng mạn.

Ngay từ ảnh "nhá hàng", cặp mỹ nam xứ Hàn đã khiến C-net xôn xao với hơn 27,8 triệu lượt đọc cùng hơn 65 nghìn bài thảo luận trên Weibo. Đến khi các nội dung preview chính thức phát hành, chủ đề liên quan cũng nhanh chóng vượt mốc 26,5 triệu lượt đọc.

Không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông, bộ ảnh còn ghi nhận thành tích thương mại ấn tượng. Chỉ sau 1 phút mở bán, gần 32 nghìn bản được tẩu tán, mang về gần 1,89 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 7,3 tỷ đồng). Doanh số tăng lên hơn 66 nghìn bản sau 1 giờ đồng hồ, doanh thu vượt 3,89 triệu nhân dân tệ (khoảng 15,1 tỷ đồng).

24 giờ sau khi mở bán, cặp đôi "tẩu tán" hơn 100 nghìn bản, tạo ra mức doanh thu khoảng 22,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 20,3 tỷ đồng). Các trang fanpage ghi nhận nhiều phiên bản bìa đứng đầu bảng xếp hạng bán chạy của các nền tảng phân phối tạp chí. Thành tích này được xem là một trong những màn ra mắt nổi bật của nghệ sĩ Hàn Quốc trên dòng tạp chí thời trang nam tại Trung Quốc.

Thay vì khai thác trực diện yếu tố tình cảm, ê-kíp nhận nhiều lời khen khi lựa chọn ngôn ngữ hình ảnh ẩn dụ, lồng ghép nhiều tầng ý nghĩa. Nhiều khán giả nhận ra ê-kíp không chỉ bám sát tinh thần bộ phim mà còn theo dõi cả hậu trường và tiểu thuyết gốc để xây dựng một thế giới song song, nối dài hành trình của cả hai nhân vật ra ngoài đời thực.

Một trong những chi tiết được bàn luận nhiều nhất là hình ảnh chiếc cà vạt đỏ sẫm xuất hiện trong video trailer. Trên các diễn đàn, nhiều độc giả cho rằng chi tiết này có thể là sự liên hệ với một phân đoạn nổi tiếng trong tiểu thuyết gốc, vốn không được khai thác trên phim.