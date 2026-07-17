Phim Trục Ngọc đã hết nhưng vì sao Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi vẫn mâu thuẫn?

HHTO - Một concert thực hiện để dành cho khán giả yêu mến phim "Trục Ngọc" nhưng chỉ có diễn viên phụ tham gia, không có cặp đôi chính Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi là sao?

Nhà sản xuất Trục Ngọc mới thông báo mở concert Trục Ngọc Nhất Niệm vào ngày 15/8 tới đây tại Thâm Quyến (Trung Quốc). Là đêm nhạc dành cho các khán giả yêu mến phim Trục Ngọc, nên ai cũng đinh ninh dàn diễn viên sẽ tham gia đầy đủ. Nhưng theo thông báo của ban tổ chức, các diễn viên phụ có mặt nhưng riêng cặp đôi chính Điền Hi Vi - Trương Lăng Hách lại vắng bóng.

Điều này khiến concert Trục Ngọc Nhất Niệm giảm hẳn sức hút, bởi diễn viên chính bao giờ cũng là yếu tố hấp dẫn nhất kéo khán giả đến xem. Nhất là khi giá vé concert khá cao, càng khiến cư dân mạng cho rằng chương trình dễ rơi vào tình trạng thiếu vắng người xem.

Netizen đã nhanh chóng đi tìm lý do khiến Trương Lăng Hách - Điền Hi Vi lỡ hẹn với concert này. Có thể hai người đang bận lịch trình cá nhân nên không thể thu xếp thời gian. Nhưng cư dân mạng lại phỏng đoán cặp đôi chính của Trục Ngọc tránh mặt nhau nên đã từ chối tham gia.

Bởi từ khi Trục Ngọc đang quay, đã có tin đồn Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi gặp mâu thuẫn trầm trọng. Trong buổi đóng máy phim, Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi còn không chụp ảnh chung. Khi cần tham gia quảng bá phim, cả hai xuất hiện với gương mặt lạnh lùng, đi cách xa nhau khiến netizen ví như “đang giới thiệu phim Ly Hôn”.

Rồi lúc Trục Ngọc lên sóng, Trương Lăng Hách bị chê cười là "tướng quân kem nền", bị săm soi đủ chi tiết bất ổn trong phim khiến danh tiếng bị ảnh hưởng. Vì thế, Trương Lăng Hách càng không muốn liên quan đến bộ phim này thêm nữa và sẽ tập trung cho các dự án mới như Giây Phút Ấy Vượt Giới Hạn dự kiến lên sóng cuối năm nay.