One Piece hé lộ tính mạng Luffy "ngàn cân treo sợi tóc", fan chỉ thấy ngán ngẩm

Chương 1188 của truyện tranh One Piece vừa qua đã lập tức đẩy cao trào của cốt truyện Elbaf lên đỉnh điểm với một tình tiết không ai ngờ tới. Trong đó, nam chính Luffy bất ngờ bị đâm xuyên người bởi thanh kiếm của Imu. Trận chiến giữa Thần Mặt Trời Nika và Imu khép lại bằng kết cục chấn động, làm dấy lên nhiều giả thuyết đen tối về tương lai của Luffy về sau này.
Trận đối đầu trực diện giữa trạng thái Gear 5 của Luffy và thế lực tối cao Imu tại đảo Elbaf là viễn cảnh vốn được dự đoán từ lâu. Tuy nhiên, diễn biến trong chương 1188 lại đi theo một kịch bản nghiệt ngã
Tuy vậy, điều này nhiều khả năng không ảnh hưởng nghiêm trọng số phận của Luffy. Ngược lại, tác giả Eiichiro Oda dường như đang xây dựng một bước ngoặt khổng lồ
Mặc dù tạo ra sự tò mò lớn, tình tiết mới của One Piece đang vấp phải sự phản ứng gay gắt từ cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam. Nhiều độc giả nhận định truyện đang bước vào giai đoạn lê thê, mệt mỏi.
Lý do lớn được đưa ra là nội dung truyện ngày càng trở nên lan man, không còn giữ được sức hấp dẫn để ngóng trông từng tuần như xưa
Làn sóng bất bình của độc giả thực chất đã âm ỉ từ khi Luffy thức tỉnh Gear 5. Nhiều bình luận nhận xét thẳng thừng rằng kể từ phân đoạn này, One Piece ngày càng mất đi định hướng cốt lõi ban đầu. Từ một cậu bé sở hữu trái ác quỷ Cao Su bình thường với những màn chiến đấu tư duy sáng tạo, Luffy giờ đây biến thành thế lực mang sức mạnh thần thánh, làm đảo lộn mọi logic thiết lập trước đó.
Bên cạnh đó, việc tác giả liên tục giới thiệu quá nhiều nhân vật mới ở giai đoạn cuối cũng tạo ra tác dụng ngược