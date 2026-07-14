One Piece hé lộ tính mạng Luffy "ngàn cân treo sợi tóc", fan chỉ thấy ngán ngẩm

Chương 1188 của truyện tranh One Piece vừa qua đã lập tức đẩy cao trào của cốt truyện Elbaf lên đỉnh điểm với một tình tiết không ai ngờ tới. Trong đó, nam chính Luffy bất ngờ bị đâm xuyên người bởi thanh kiếm của Imu. Trận chiến giữa Thần Mặt Trời Nika và Imu khép lại bằng kết cục chấn động, làm dấy lên nhiều giả thuyết đen tối về tương lai của Luffy về sau này.

Trận đối đầu trực diện giữa trạng thái Gear 5 của Luffy và thế lực tối cao Imu tại đảo Elbaf là viễn cảnh vốn được dự đoán từ lâu. Tuy nhiên, diễn biến trong chương 1188 lại đi theo một kịch bản nghiệt ngã . Trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, kết thúc bằng việc Luffy bị thanh kiếm của Imu xuyên qua cơ thể, khiến "đầu tàu" băng Mũ Rơm mất khả năng phòng vệ .

Tuy vậy, điều này nhiều khả năng không ảnh hưởng nghiêm trọng số phận của Luffy. Ngược lại, tác giả Eiichiro Oda dường như đang xây dựng một bước ngoặt khổng lồ . Nhiều dấu hiệu cho thấy sau khi cơ thể vật lý của Luffy chịu tổn thương quá nặng, ý chí của Thần Mặt Trời Nika sẽ chính thức trỗi dậy và chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn, thậm chí "nuốt chửng" lý trí của cậu để tự mình chiến đấu với Imu .

Cảnh Luffy bị thanh kiếm của Imu đâm xuyên trong chương 1188 của One Piece.

Mặc dù tạo ra sự tò mò lớn, tình tiết mới của One Piece đang vấp phải sự phản ứng gay gắt từ cộng đồng người hâm mộ tại Việt Nam. Nhiều độc giả nhận định truyện đang bước vào giai đoạn lê thê, mệt mỏi. Nhiều ý kiến còn thẳng thắn "bỏ theo dõi" và chỉ đợi đến khi có kết thúc hoàn chỉnh mới đọc lại một thể .

Lý do lớn được đưa ra là nội dung truyện ngày càng trở nên lan man, không còn giữ được sức hấp dẫn để ngóng trông từng tuần như xưa . Khán giả bày tỏ sự hoài nghi rằng dù "kho báu One Piece" có là gì đi chăng nữa, cách triển khai dài dòng hiện tại cũng sẽ khiến phần lớn người hâm mộ hụt hẫng khi truyện kết thúc .

Nhiều độc giả ngán ngẩm với One Piece.

Làn sóng bất bình của độc giả thực chất đã âm ỉ từ khi Luffy thức tỉnh Gear 5. Nhiều bình luận nhận xét thẳng thừng rằng kể từ phân đoạn này, One Piece ngày càng mất đi định hướng cốt lõi ban đầu. Từ một cậu bé sở hữu trái ác quỷ Cao Su bình thường với những màn chiến đấu tư duy sáng tạo, Luffy giờ đây biến thành thế lực mang sức mạnh thần thánh, làm đảo lộn mọi logic thiết lập trước đó.

Bên cạnh đó, việc tác giả liên tục giới thiệu quá nhiều nhân vật mới ở giai đoạn cuối cũng tạo ra tác dụng ngược . Để các nhân vật có đất diễn, cốt truyện buộc phải tìm cách để giúp họ có sức mạnh cực khủng, đặt ra thử thách cho các cái tên đi trước. Hệ quả là để khắc chế, tác giả lại phải tiếp tục tìm lý do khiên cưỡng để "cường hóa" dàn chính như Luffy. Vòng lặp này được người hâm mộ dự đoán sẽ nối gót Bảy Viên Ngọc Rồng, khi dần dà dàn nhân vật được "buff" vô tội vạ và có thể bay ra ngoài vũ trụ vào thời điểm nào đó, khiến tinh thần tác phẩm ngày càng xa vời lý tưởng ban đầu.