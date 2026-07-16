Sau Trương Lăng Hách, đến lượt Hầu Minh Hạo gặp khó vì vai diễn trong "Tước Cốt"

HHTO - Với những gì xảy ra với Trương Lăng Hách và Hầu Minh Hạo, vai diễn tướng quân ngày càng là thử thách khó nhằn với các sao nam Hoa ngữ.

Cách đây không lâu, Trương Lăng Hách từng gặp phải ồn ào lớn với vai tướng quân Tạ Chinh trong Trục Ngọc. Khoảnh khắc Tạ Chinh cưỡi ngựa trở về sau khi đánh thắng kẻ thù đã khiến cư dân mạng không ngớt chê cười khi thấy vị tướng quân vừa trải qua những ngày lăn lộn ngoài sa trường nhưng gương mặt trắng mịn không một vết bẩn, mái tóc buộc gọn gàng, không quên điểm tô thêm hai chiếc lông đuôi chim trĩ để tăng thêm vẻ oai phong.

Đến cả dáng đi của Tạ Chinh cũng giống với người mẫu sải bước trên sàn catwalk hơn là một tướng quân uy dũng. Từ đó mà biệt danh “tướng quân kem nền” đã xuất hiện, đẩy Trương Lăng Hách vào cảnh bị chỉ trích vì chỉ chú ý đến ngoại hình mà không đầu tư cho tâm lý, hoàn cảnh nhân vật.

Mới đây, đến lượt Hầu Minh Hạo cũng bị xem là tướng quân yếu đuối trong phim Tước Cốt. Nhân vật Tiêu Vô Y được miêu tả là một người dày dạn trận mạc, tính cách lạnh lùng đến mức tàn nhẫn nhưng khán giả xem phim chỉ thấy một chàng trai đẹp kiểu thư sinh, phong thái nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp chứ chẳng có nét gì mạnh mẽ uy dũng khiến quân lính run sợ.

Người hâm mộ của Trương Lăng Hách lẫn Hầu Minh Hạo cho rằng các nam diễn viên không có lỗi, lỗi thuộc ê-kíp stylist đã trang điểm quá đậm, làm tóc quá mềm khiến họ nhìn thiếu mạnh mẽ trên phim. Thêm vào đó, khán giả bây giờ thích các chàng trai đẹp kiểu mỹ nam với gương mặt thanh tú, vóc dáng cao gầy thay vì kiểu góc cạnh nam tính, thân hình cơ bắp như trước kia.

Chính vì thế, các sao nam Hoa ngữ đóng phim ngôn tình thì rất hợp, tràn khí chất tổng tài nhưng chuyển hướng làm tướng quân sẽ đầy bất ổn, rất khó tạo ra một võ tướng oai hùng như khán giả hình dung.