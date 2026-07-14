Giới trẻ rủ nhau đi Đà Lạt "làm vua chúa"

HHTO - Gần đây, TikTok bất ngờ lên xu hướng loạt video Gen Z check-in hóa trang làm vua chúa tại Dinh Bảo Đại, Đà Lạt. Trào lưu mới này không chỉ là hoạt động thú vị để trải nghiệm cùng hội bạn mà còn thu hút nhiều sự chú ý, khiến cộng đồng mạng được phen cười ngất.

Từ trước đến nay, Đà Lạt luôn được xem là “điểm hẹn” lý tưởng để chữa lành - nơi các bạn trẻ thành thị tìm đến để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng. Bên cạnh những quán cà phê hay địa điểm healing quen thuộc, Gen Z cũng rủ rê nhau thử những trải nghiệm độc lạ. Một trong số đó là trào lưu hóa thân thành vua chúa tại Dinh Bảo Đại đang “hot” trên các nền tảng mạng xã hội.

Video: @innhiinek.

Địa điểm “bão tim” này thuộc Dinh III Bảo Đại. Để đến với khu vực chụp hình, du khách phải mua vé tham quan với giá 60.000 đồng cho người lớn và 40.000 đồng cho trẻ em dưới 1m2. Hơn nữa, nếu muốn thuê trang phục, Gen Z cũng phải trả thêm 90.000 đồng/bộ cho người lớn và 60.000 đồng/bộ cho trẻ em.

Video: @vyvi_cuti.

Khu vực cho thuê trang phục cũng vô cùng đầy đủ và đa dạng: từ trang phục vua, thái tử cho đến hoàng hậu, công chúa. Bên cạnh trang phục, nhiều phụ kiện như mấn, quạt, hài hay chiếu chỉ cũng rất phong phú, giúp du khách "tha hồ" lựa chọn.

Sau khi thuê trang phục, các bạn trẻ sẽ có nhiều không gian để lựa chọn góc chụp, gồm kiệu công chúa, ngai vàng của vua, v.v. Toàn bộ bối cảnh từ đường nét, hoa văn đến các đạo cụ như đàn bầu, đao, kiệu vua đều được trang trí vô cùng chỉn chu nhằm tái hiện chân thật kiến trúc cung đình thời xưa.

Video: @vybeauty_277.

Ngoài ra, để phục vụ cho việc “sống ảo”, khu vực còn có các chú nhiếp ảnh gia luôn túc trực sẵn sàng hỗ trợ tại chỗ nếu du khách mong muốn sử dụng dịch vụ. Chỉ với 10.000 đồng/tấm, du khách không chỉ được chụp ảnh mà còn được hỗ trợ tận tình từ khâu chỉnh đèn, hướng dẫn tạo dáng đến góc chụp. Nếu muốn mang về một món quà lưu niệm, khách tham quan cũng có thể trả thêm phí để in ảnh liền tại chỗ.

Hoà theo dòng sự kiện, nhiều bạn trẻ còn ghép hình ảnh hóa thân thành vua chúa của mình vào mẫu CapCut “Lắng nghe chiều xuống thành phố mộng mơ” - template đã quen thuộc gắn liền với những video về Đà Lạt.

Nhiều người xem cũng "flex" thành quả "đu trend" của mình dưới phần bình luận. Ảnh chụp màn hình.

Những đoạn video hài hước nhanh chóng được lan truyền trên TikTok, thu hút nhiều tương tác từ cộng đồng mạng, đồng thời biến việc trải nghiệm hóa thân tại Dinh III Bảo Đại trở thành một “checklist” không thể bỏ lỡ khi đặt chân đến “thành phố ngàn hoa”.