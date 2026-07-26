Mai Ngô giành được thành tích gì tại đấu trường nhan sắc Miss Supranational 2026?

HHTO - Đấu trường nhan sắc Miss Supranational 2026 sắp bước vào những ngày thi cuối cùng. Đại diện Việt Nam là Á hậu Mai Ngô hiện đã giành được thành tích gì tại cuộc thi, tính đến thời điểm hiện tại?

Á hậu Mai Ngô - đại diện Việt Nam duy trì phong độ ổn định tại đấu trường Miss Supranational 2026. Người đẹp liên tục cập nhật các hoạt động trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên livestream giao lưu cùng người hâm mộ quê nhà. Sự gần gũi, cởi mở giúp Mai Ngô nhận được lượng lớn sự ủng hộ từ cộng đồng nhan sắc Việt.

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Thành tích tốt nhất của Mai Ngô tại Miss Supranational 2026 tính đến thời điểm hiện tại là lọt Top 20 Supra Influencer. Mặc dù cô không lọt Top 5, nhưng thành tích này cũng là sự động viên lớn với người đẹp.

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Tối 26/7, Mai Ngô sẽ tham gia phần thi Top Model (Supramodel). Cô chọn thiết kế vô cùng nổi bật, với phom dáng gợi đến hình ảnh "nữ thần". Mẫu váy có phần thân trên ôm sát, như một chiếc "áo giáp" cứng cáp, phần thân dưới cân bằng lại với chất liệu lụa bay bổng, xẻ cao. Thiết kế nhận được sự khen ngợi từ khán giả quê nhà.

Với kinh nghiệm sàn diễn lâu năm, Mai Ngô được kỳ vọng sẽ giành được thành tích cao tại phần thi phụ Top Model của Supranational 2026.

Mai Ngô và đại diện Thái Lan cùng thể hiện catwalk trong lúc chờ đợi trước khi bước vào vòng phỏng vấn kín.

Người đẹp Mai Ngô tên thật là Ngô Thị Quỳnh Mai, từng lọt Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, giành danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2016, Á quân The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023 và Á hậu 4 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022. Năm 2025, tại cuộc thi Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) 2025, Mai Ngô lọt Top 12 chung cuộc và giành danh hiệu Miss Tourism Charm 2025.

Dự kiến đêm Chung kết cuộc thi Miss Supranational 2026 diễn ra ngày 31/7, tại Ba Lan.