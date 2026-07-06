Khoai Lang Thang hé lộ dự án âm nhạc, fan kêu gọi hợp tác ngay với Anh tài này

HHTO - Dự án âm nhạc được Khoai Lang Thang bật mí trên "thành phố" Threads khiến khán giả chú ý, sau khi anh không tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 như lời đồn.

Cụ thể trên trang cá nhân Threads của mình, Khoai Lang Thang đã khiến khán giả vô cùng phấn khích khi hé lộ dự án album âm nhạc kết hợp du lịch của mình. Anh chia sẻ: "Mấy bài hát nhạc du lịch, hành trình trong album của chúng ta sắp tới thật sự rất là đã luôn. Khoai rất muốn làm MV đẹp banh nhà lồng".

Khoai Lang Thang gây chú ý với dự án album ca nhạc.

Bên cạnh tiết lộ về dự án âm nhạc, Khoai Lang Thang còn nửa đùa nửa thật "khều" các nhãn hàng với hy vọng tạo nên nhiều sản phẩm MV hoành tráng, bắt mắt kết hợp với phần giai điệu đã hoàn thành. Hiện tại, khán giả đang vô cùng phấn khích trước dự án bất ngờ này đến từ chàng vlogger du lịch được yêu thích bậc nhất Việt Nam.

Khoai Lang Thang đùa rằng có thể bán bớt đồ để có tiền làm MV.

Dưới phần bình luận, khán giả liên tục đưa ra những dự đoán liên quan đến sản phẩm âm nhạc của Khoai Lang Thang. Đặc biệt, những màn hợp tác trong dự án được cư dân mạng quan tâm, và có người còn gọi tên một số nghệ sĩ có thể kết hợp lần này. Một cư dân mạng còn hài hước đề cập đến sự kết hợp Khoai x Thơm, tức Quách Văn Thơm (Da LAB) đang gây sốt tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026.

Nhiều người hy vọng Khoai Lang Thang hợp tác với Thơm (Da LAB).

Trước đó, Khoai Lang Thang từng có một số lần đề cập đến việc ấp ủ những dự án liên quan đến âm nhạc. Thậm chí, anh chàng còn được dự đoán sẽ tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, và có tên trong không ít những danh sách đồn đoán dàn Anh tài. Song, đáng tiếc là Khoai Lang Thang đã không nằm trong đội hình chính thức.

Mặt khác, nam vlogger nhiều lần bày tỏ sự yêu thích với âm nhạc thông qua những video hát lại được đăng tải trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Chính vì vậy, không ít người háo hức trước những dự án mới lạ mà anh chàng mang đến trong nửa cuối 2026, thay vì vẫn là những hành trình khám phá năm châu quen thuộc.