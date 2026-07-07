Sau khi làm đủ nghề, Võ Tấn Phát lập giao kèo chấn động với đàn chị Hồng Đào

HHTO - Không còn chật vật làm đủ nghề trên TikTok, Võ Tấn Phát sẽ có màn kết hợp cùng nghệ sĩ Hồng Đào trong dự án điện ảnh "Lên Hương" của bộ đôi đạo diễn Khương Ngọc - Tấn Hoàng Thông. Đặc biệt, cả hai sẽ tạo nên một giao kèo bí ẩn, mở ra hàng loạt biến cố trong phim.

Mới đây, teaser của phim điện ảnh Lên Hương cũng chính thức ra mắt khán giả, đánh dấu màn chào sân của một tác phẩm mang thể loại tâm lý - gia đình. Không hé lộ quá nhiều về cốt truyện, teaser úp mở loạt câu hỏi về những con người đang đứng trước cơ hội thay đổi vận mệnh bằng một "giao dịch" đầy bí ẩn.

Ở những khung hình mở đầu, Lên Hương thiết lập bầu không khí đặc trưng với những con hẻm cũ, ánh đèn nhập nhoạng, tiếng cười xen lẫn những ánh mắt đầy toan tính. Những mảnh ghép rời rạc được xâu chuỗi bằng nhịp dựng dồn dập, mở ra một thế giới nhiều góc khuất, nơi mỗi nhân vật đều mang theo một bí mật của riêng mình.

Điểm nhấn của teaser là sự xuất hiện đầy khác lạ của Hồng Đào trong vai Bà Mũi. Trong tạo hình gai góc, nữ nghệ sĩ gây ấn tượng bằng ánh mắt sắc lạnh, thần thái điềm tĩnh nhưng chất chứa nhiều bí mật. Hồng Đào gợi mở chân dung một người phụ nữ từng trải, dường như đang nắm giữ chìa khóa của một "giao dịch" có thể làm thay đổi số phận của nhiều con người.

Bên cạnh Hồng Đào, Võ Tấn Phát (trong vai Tâm) cũng mang đến nhiều bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo khắc khổ, ánh nhìn nhiều giằng xé cùng những biểu cảm đầy nội tâm.

Trong khi đó, Quốc Khánh (trong vai Quang - anh họ của Tâm) góp mặt với hình ảnh phong trần cùng “thoại câu nào, chấn động câu đó”. Đây chính là tuyến nhân vật tạo thế cân bằng, gây tiếng cười cho khán giả, làm chất xúc tác và là liên kết quan trọng trong phim mà khán giả thường thấy trong các tác phẩm điện ảnh gần đây của đạo diễn Khương Ngọc: Chị Dâu, Cục Vàng Của Ngoại.

Teaser cũng tạo điểm nhấn ở phần cao trào khi Võ Tấn Phát cởi bỏ trang phục và bước ra, bất ngờ bắt gặp Bà Mũi đứng cạnh chiếc hòm với những nén nhang, miệng khấn vái để chuẩn bị cho một nghi thức trước khi "lâm trận". Cách xử lý hình ảnh kết hợp cùng âm thanh dồn dập góp phần đẩy cảm xúc, khiến người xem không khỏi tò mò về những gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Teaser đầu tiên của Lên Hương cũng là lời chào đến từ bộ đôi đạo diễn Khương Ngọc và Tấn Hoàng Thông, hứa hẹn mang đến một tác phẩm điện ảnh khai thác những góc khuất của đời sống bằng ngôn ngữ kể chuyện hiện đại, giàu tính điện ảnh và cảm xúc.

Lên Hương là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - gia đình, xoay quanh cuộc sống của những con người lao động bình dị đang nỗ lực gìn giữ nghề truyền thống mà cả gia đình đã gây dựng. Trong guồng quay mưu sinh, mỗi nhân vật đều phải đối diện với những lựa chọn khó khăn và những biến cố của số phận. Xen lẫn những tình huống đời thường là hành trình trưởng thành giúp họ nhận ra giá trị của gia đình, tình thân và đặc biệt là tình yêu vô điều kiện của người mẹ.