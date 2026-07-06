NSX Tinh Hà "Say Hi" đã chi bao nhiêu để "đặt tên" 25 ngôi sao cho các Anh trai?

HHTO - Giữa hàng loạt điểm nhấn của tập đầu tiên Tinh Hà "Say Hi", chi tiết 25 ngôi sao trong Phòng Tinh Hà bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Không chỉ tò mò về ý nghĩa của tinh tú mang tên J.J.Wang, nhiều khán giả còn đặt câu hỏi: Chương trình đã chi bao nhiêu cho món quà đặc biệt này?

Tập đầu tiên của Tinh Hà “Say Hi” đưa khán giả đến với nhiều yếu tố mới lạ, từ luật chơi đầy thử thách đến không gian Phòng Tinh Hà chứa đựng nhiều bất ngờ. Đặc biệt, trước khi chính thức bắt đầu hành trình, chương trình đã gửi tặng toàn bộ 24 Anh trai một món quà ý nghĩa: Những ngôi sao được đặt theo tên từng người và sắp xếp thành hình logo của Tinh Hà “Say Hi”. Ngoài ra, nhiều khán giả cũng chú ý đến tinh tú thứ 25 mang tên J.J.Wang, đặt ở vị trí trung tâm kết nối các vì sao còn lại.

25 vì sao đại diện cho 25 cá tính nổi bật tạo nên chương trình.

Sau đó, các Anh trai đã tương tác với những ngôi sao mang tên chính mình bằng màn hình ở Phòng Tinh Hà. Khi lựa chọn một cái tên bất kỳ, một vì sao sẽ hiện lên mang tên nghệ sĩ tham gia chương trình, và ngày khai sinh của vì sao cũng trùng khớp với sinh nhật của chính nghệ sĩ đó. Khán giả theo dõi Tinh Hà “Say Hi” có thể trải nghiệm cảm giác “hái sao” mới lạ này trên trang web của DatVietVAC.

Ngôi sao mang tên Wren Evans khai sinh ngày 19/11/2001, nằm ở vị trí cung Bọ cạp, hoàn toàn trùng khớp với sinh nhật và cung hoàng đạo của nam ca sĩ.

MC Trấn Thành chia sẻ: “Vì 24 anh trai là những tinh tú, mang những hào quang và màu sắc rất riêng, nhưng khi kết hợp lại sẽ cùng tạo ra một tinh hà thống nhất, rực rỡ và không thể tách rời”. Đặc biệt, nam MC cũng chính là tinh hà số 25 mang tên J.J.Wang, được đặt ở vị trí trung tâm kết nối 24 vì sao còn lại thành một thể thống nhất.

Đây là một chi tiết chương trình tri ân MC Trấn Thành sau những đóng góp của anh cho Vũ trụ “Say Hi”. Trải qua 2 mùa Anh Trai, 1 mùa Em Xinh và bây giờ là một chặng đường mới với 24 ngôi sao, Trấn Thành đã trở thành một thành viên không thể thiếu của Vũ trụ “Say Hi”.

J.J Wang là tên một tài khoản Facebook khác của Trấn Thành.

Bên cạnh ý nghĩa biểu tượng, không ít khán giả cũng tò mò về giá trị của món quà đặc biệt này. Theo thông tin trên trang Online Star Register, chi phí để "đăng ký" và đặt tên cho một ngôi sao dao động từ khoảng 30 đôla đến 100 đôla (tương đương khoảng 780.000 đồng đến 2,6 triệu đồng, tùy theo từng gói dịch vụ). Nếu tính cả 25 tinh tú xuất hiện trong Phòng Tinh Hà, số tiền chương trình có thể đã chi cho hạng mục này rơi vào khoảng 750 - 2.500 đôla, tương đương khoảng 19,5 triệu đến 65 triệu đồng.

Việc đăng ký tên một thần tượng cho các vì sao trên trời thông qua các tổ chức như Online Star Register là một hình thức ủng hộ idol cực kỳ phổ biến. Tại Việt Nam, nhiều nghệ sĩ như Mason Nguyễn, Tóc Tiên, Hoàng Dũng cũng đã có một vì sao mang tên chính mình.

Trên thực tế, Hiệp Hội Thiên Văn Quốc Tế là cơ quan duy nhất có thể đặt tên các ngôi sao theo chuẩn khoa học, và họ cũng không công nhận các tên gọi mua bán thương mại này. Nhưng với giá trị tinh thần to lớn, nhiều fan Việt vẫn “mua đất trên vũ trụ” tặng cho thần tượng của mình như một món quà lãng mạn và đầy ý nghĩa.