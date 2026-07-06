Tinh Hà Say Hi: Captain Boy - HYO là bạn học, buitruonglinh “chia cát-xê” cho KIMLONG

HHTO - Không chỉ mang đến những màn trình diễn mới mẻ, tập phát sóng đầu tiên của Tinh Hà “Say Hi” còn khiến khán giả thích thú bởi những câu chuyện hậu trường lần đầu được dàn Anh Trai tiết lộ. Từ bạn học cũ, người từng đi diễn cùng nhau cho đến cuộc hội ngộ sau nhiều năm, chương trình dần hé lộ những “mối lương duyên” đặc biệt mà trước đó ít người biết đến.

Ngay trong tập đầu tiên của Tinh Hà "Say Hi", một trong những chi tiết khiến người hâm mộ bất ngờ là mối quan hệ giữa Captain Boy và HYO. Ít ai biết rằng cả hai từng là bạn học, cùng theo học khóa K34 chuyên ngành Thanh nhạc tại Đại học Thăng Long trước khi chính thức theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Việc tái ngộ tại Tinh Hà “Say Hi” vì thế không chỉ là màn hội ngộ của hai nghệ sĩ trẻ mà còn là dịp để hai người bạn cùng lớp năm nào tiếp tục đồng hành trên một sân khấu mới, khiến khán giả thêm tò mò về những màn kết hợp của bộ đôi trong chặng đường sắp tới.

Màn hội ngộ đầy bất ngờ giữa “2 chàng sinh viên” chuyên ngành thanh nhạc.

Nếu Captain Boy và HYO gây bất ngờ bởi tình bạn từ thời đi học thì câu chuyện giữa buitruonglinh và KIMLONG lại là những ngày đầu theo đuổi âm nhạc. Chia sẻ tại chương trình, buitruonglinh kể rằng cả hai từng có dịp biểu diễn cùng nhau khi cùng học tại Nhạc Viện TP.HCM. Khi ấy, anh đảm nhận phần violin, còn KIMLONG chơi piano.

Sau buổi diễn, mỗi người nhận cát-xê 400.000 đồng. Thế nhưng, thấy KIMLONG thấm mệt sau buổi diễn, buitruonglinh đã “rút ví” thêm 100.000 đồng từ phần thù lao của mình để đưa cho cậu em. Câu chuyện nhỏ về khoản cát-xê đầu đời không chỉ khiến nhiều khán giả thích thú mà còn hé lộ tình cảm và sự gắn bó của cả hai từ rất lâu trước khi cùng hội ngộ tại Tinh Hà “Say Hi”.

KIMLONG (bên trái) cùng buitruonglinh (bên phải) tại buổi biểu diễn năm nào.

Bên cạnh những tình bạn được nối dài từ giảng đường, Tinh Hà “Say Hi” còn đánh dấu màn hội ngộ của nhiều Anh trai từng đồng hành tại Anh Trai “Say Hi”. Khán giả được chứng kiến sự tái xuất của nhóm MOPIUS gồm JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKNG, bộ đôi ăn ý Pháp Kiều - WEAN, hay "cặp oan gia ngõ hẹp" Song Luân - WEAN.

Việc những mối quan hệ vốn đã quen thuộc với người hâm mộ tiếp tục xuất hiện trong một hành trình mới không chỉ tạo cảm giác gần gũi mà còn làm dấy lên kỳ vọng về những màn tung hứng, kết hợp và cả các "tiểu phẩm" đã trở thành thương hiệu của họ.

Có lẽ điều khiến cuộc hội ngộ này trở nên đặc biệt chính là cảm giác “vẫn là những người đó”. Nguồn: Threads: tachtradu_

Ở thời điểm chương trình mới lên sóng, tâm điểm chú ý vẫn thuộc về những màn trình diễn được đầu tư công phu. Thế nhưng song song với đó, các "mối lương duyên" giữa những Anh trai cũng nhanh chóng trở thành đề tài được khán giả bàn tán.

Từ bạn học cũ, đồng đội thân thiết, đến những "oan gia ngõ hẹp" hay các cặp đôi từng tạo dấu ấn ở mùa trước, tất cả đều góp phần mang đến màu sắc gần gũi và nhiều cảm xúc cho hành trình mới. Biết đâu ở những tập tiếp theo, Tinh Hà "Say Hi" sẽ còn hé lộ thêm nhiều mối liên kết bất ngờ giữa các Anh trai của chương trình năm nay.