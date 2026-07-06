MV chủ đề Tinh Hà "Say Hi" gây "ồn", Wren Evans thành tâm điểm vì màn hát "độc lạ"

HHTO - Mới đây, Tinh Hà “Say Hi” đã chính thức tung ra MV ca khúc chủ đề TOGETHER WE SHINE sau nhiều ngày chờ đợi. Ngay khi lên sóng, sản phẩm nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Sau nhiều lần “nhá hàng”, MV ca khúc chủ đề của Tinh Hà “Say Hi” mang tên TOGETHER WE SHINE đã chính thức ra mắt. Ca khúc sở hữu nhịp điệu sôi động với tiết tấu nhanh, mạnh mẽ. Phần điệp khúc được xây dựng với giai điệu bắt tai, tạo cảm giác dễ ngân nga sau vài lần nghe. MV ca khúc đã đạt hơn 200 nghìn lượt xem trên YouTube sau 1 ngày phát hành.

MV theme song Tinh Hà "Say Hi" đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Điểm khiến nhiều khán giả dành thiện cảm đến từ chính tinh thần làm việc của các Anh trai khi thực hiện MV. Qua tập 1, người xem dễ dàng cảm nhận được sự nghiêm túc và hết mình của dàn nghệ sĩ khi thực hiện thử thách quay MV theo hình thức one-shot.

Từ việc ghi nhớ đội hình, thuộc lời bài hát, đồng bộ vũ đạo đến duy trì phong độ xuyên suốt từng cú máy dài, mọi chi tiết đều đòi hỏi sự tập trung và phối hợp ở mức cao nhất. Dù liên tục gặp áp lực vì luật chơi khắt khe và những lần bị trừ điểm, các Anh trai vẫn kiên trì tập luyện, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành thử thách.

Tài khoản mạng xã hội của Anh Trai Dương Domic chia sẻ khoảnh khắc 24 Anh Trai tập luyện chăm chỉ cho set quay.

Dù vậy, có một chút tiếc nuối khi không ít khán giả vẫn cho rằng ca khúc chủ đề của Tinh Hà "Say Hi" chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng. Khi đặt lên bàn cân với các ca khúc chủ đề của những mùa trước, nhiều người nhận xét bài hát lần này vẫn còn khá an toàn, không dễ để lại dấu ấn mạnh ngay từ lần nghe đầu tiên.

Nhiều khán giả cho rằng theme song Tinh Hà "Say Hi" vẫn chưa tạo được hiệu ứng bùng nổ như các mùa trước.

Thú vị là Wren Evans bất ngờ trở thành tâm điểm bàn luận sau khi MV được phát hành. Ở phân đoạn xuất hiện trong tư thế được thả từ trên cao xuống, nam ca sĩ cất giọng với câu hát chỉ gồm những âm "u ơ". Dù có một số ý kiến nhận xét không thể nghe rõ Wren Evans hát gì, nhưng một bộ phận khán giả lại cho rằng đây là chi tiết mới lạ, góp phần tạo nên màu sắc ma mị và khác biệt cho MV.