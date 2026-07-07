Tinh Hà Say Hi: Cặp bạn thân Thể Thiên - IVAN khiến người hâm mộ thích thú

HHTO - Dù chỉ mới phát sóng tập đầu tiên nhưng Tinh Hà “Say Hi” đã gây chú ý bởi những tương tác thân thiết giữa các Anh Trai. Trong đó, đáng chú ý là cặp bạn thân mới IVAN và Thể Thiên.

Sáng 6/7, Thể Thiên khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải đoạn video nhảy cùng IVAN trên nền nhạc vô cùng đáng yêu. Đi kèm với bài viết là dòng trạng thái ngọt ngào: “em yêu, anh đã bị khóa trong tìnk yêu của elm”. Ngay sau đó, Anh trai IVAN ccũng nhanh chóng để lại bình luận đáp lại màn "thả thính" của người anh em, tạo nên màn tương tác qua lại vô cùng dễ thương. Nhiều khán giả còn hào hứng "đẩy thuyền", hài hước đặt cho cặp bạn thân biệt danh "I Thiên".

Thể Thiên đăng tải đoạn video nhảy cùng IVAN cực dễ thương.

Tương tác dễ thương giữa IVAN và Thể Thiên.

Trên thực tế, IVAN đã nhiều lần xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường được Thể Thiên chia sẻ trên mạng xã hội, cho thấy cả hai có mối quan hệ khá thân thiết. Đáng chú ý, trong tập 1 của Tinh Hà "Say Hi" vừa được phát sóng, Thể Thiên và IVAN đã vô tình trở thành đồng đội trong team của Wren Evans tại Live Stage 1. Nhiều khán giả cho rằng chính cơ duyên này đã giúp Thể Thiên và IVAN trở nên gắn bó.

Đội hình Live Stage 1 của team đội trưởng Wren Evans.

Hình ảnh hậu trường thân thiết của IVAN và Thể Thiên.

Là một nghệ sĩ ngoại quốc, IVAN không tránh khỏi những bỡ ngỡ khi bắt đầu sinh sống tại Việt Nam. Trong livestream cá nhân, anh chia sẻ rằng các Anh trai đã giúp đỡ anh rất nhiều, để quen dần với nếp sống của người Việt.

Đặc biệt, Thể Thiên luôn là người tận tình dẫn anh đi khám phá những quán ăn ngon, thậm chí còn tự tay nấu những bữa cơm nhà cho nam nghệ sĩ. Không chỉ vậy, hai anh em còn thường xuyên trò chuyện về công việc lẫn cuộc sống thường ngày. Nhờ khoảng thời gian gắn bó đó, hai anh em bắt đầu cởi mở và thân thiết hơn.

IVAN chia sẻ về tình bạn với Thể Thiên trên livestream.

Những màn tương tác tự nhiên giữa IVAN và Thể Thiên cả trên mạng xã hội lẫn ngoài đời đã giúp bộ đôi trở thành một trong những cặp bạn thân được khán giả yêu thích của Tinh Hà "Say Hi". Không ít người bày tỏ sự mong chờ khi cả hai tiếp tục đồng hành và mang đến nhiều khoảnh khắc thú vị hơn trong Live Stage 1.