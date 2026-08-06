Jumanji phần phim cuối: "The Rock" cùng dàn nhân vật game đại náo đời thực

HHTO - Bộ tứ Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black và Karen Gillan chính thức trở lại trong "Jumanji: Open World", phần phim khép lại thương hiệu Jumanji sau hành trình 9 năm.

Vừa qua, Sony Pictures đã tung trailer đầu tiên cho Jumanji: Open World (tạm dịch: Jumanji: Thế Giới Mở), phần phim mới nhất thuộc thương hiệu phiêu lưu hài từng thu hơn 1,7 tỷ USD (hơn 44 nghìn tỷ đồng) toàn cầu. Đây cũng được xác nhận là chương cuối khép lại loạt phim với sự góp mặt của Dwayne "The Rock" Johnson cùng dàn diễn viên quen thuộc.

Bộ tứ gắn liền với thương hiệu đều trở lại trong phần phim cuối. Ảnh: Sony Pictures

Nếu hai phần trước đưa nhóm bạn trẻ bước vào thế giới của trò chơi Jumanji, Jumanji: Open World lại đảo ngược hoàn toàn công thức quen thuộc. Lần này, hệ thống game gặp trục trặc khiến các nhân vật thoát ra ngoài đời thực, kéo theo hàng loạt tình huống hỗn loạn.

Trailer mở đầu với cảnh Spencer (Alex Wolff) và nhóm bạn bàng hoàng khi chứng kiến những loài động vật như đà điểu, tê giác hay thằn lằn xuất hiện giữa phố xá. Không lâu sau, họ chạm mặt bốn nhân vật quen thuộc gồm Tiến sĩ Smolder Bravestone (Dwayne Johnson), Giáo sư Sheldon Oberon (Jack Black), Ruby Roundhouse (Karen Gillan) và Franklin Finbar (Kevin Hart) ngay tại một nhà hàng.

Các nhân vật và thực thể game tràn vào thế giới thật. Ảnh: Sony Pictures

Do bị mắc kẹt trong "chế độ dùng thử" (demo mode), các nhân vật liên tục gặp lỗi hệ thống, tạo nên nhiều tình huống "dở khóc dở cười", chẳng hạn như việc Tiến sĩ Bravestone bất ngờ chuyển sang nói tiếng Tây Ban Nha. Nhóm bạn trẻ buộc phải tìm cách đưa các nhân vật trở lại thế giới trò chơi trước khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát.

Tạo hình của Dwayne Johnson trong "Jumanji: Open World". Ảnh: Sony Pictures

Ra đời từ năm 1995, thương hiệu Jumanji nguyên bản vốn lấy cảm hứng từ cuốn sách thiếu nhi cùng tên của nhà văn Chris Van Allsburg, xoay quanh một bàn cờ ma thuật cuốn người chơi vào những trò phiêu lưu nguy hiểm giữa đời thực. Tác phẩm kinh điển này từng gắn liền với tên tuổi của cố tài tử Robin Williams, nữ diễn viên Kirsten Dunst và Bonnie Hunt.

Đến năm 2017, Sony Pictures quyết định tái khởi động thương hiệu khi biến bàn cờ gỗ cổ điển thành một chiếc máy chơi game hiện đại. Trong vũ trụ mới này, các nhân vật tuổi teen bị hút vào thế giới ảo và phải nhập vai vào những nhân vật sở hữu năng lực đặc biệt để tìm đường trở về nhà.

Sự thay đổi trong cách xây dựng bối cảnh cùng dàn diễn viên duyên dáng giúp Jumanji: Welcome to the Jungle thu về hơn 962 triệu USD toàn cầu. Đến năm 2019, Jumanji: The Next Level tiếp tục đạt hơn 801 triệu USD doanh thu, góp phần đưa loạt phim tái khởi động trở thành một trong những thương hiệu thành công của Sony Pictures.

"Jumanji" là một trong những thương hiệu phiêu lưu - hành động thành công nhất của Sony Pictures.

Jumanji: Open World tiếp tục do Jake Kasdan đạo diễn, đồng thời chắp bút kịch bản cùng Jeff Pinkner và Scott Rosenberg. Bên cạnh bốn gương mặt chính, phim còn có sự trở lại của Danny DeVito, Nick Jonas, Awkwafina, Marin Hinkle, Bebe Neuwirth, Lamorne Morris, Rhys Darby, Morgan Turner, Ser'Darius Blain và Madison Iseman, cùng hai diễn viên mới Dan Hildebrand và Jack Jewkes.

Tại sự kiện CinemaCon ở Las Vegas, đạo diễn Jack Black cho biết đây là bộ phim ông "có khoảng thời gian ghi hình vui nhất" và cũng là phần Jumanji mà ông yêu thích nhất.

Trong khi đó, Dwayne Johnson cũng xác nhận đây sẽ là lời chia tay dành cho loạt phim. "Thật ý nghĩa khi thương hiệu mà chúng tôi yêu quý khép lại bằng một cái kết đẹp với bộ phim cuối cùng", anh nói.

Đoàn làm phim tại sự kiện CinemaCon tháng 4 vừa qua. Ảnh: Getty Images

Dự kiến khởi chiếu từ ngày 25/12/2026, Jumanji: Open World sẽ góp mặt trong một trong những giai đoạn cạnh tranh nhất của phòng vé cuối năm, "đụng độ" trực tiếp các bom tấn như Dune: Part Three và Avengers: Doomsday.