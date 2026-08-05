Dàn X-Men mới của Vũ trụ Marvel: Nữ chính "Obsession" có thể đóng vai trò gì?

Dự án tái khởi động thương hiệu X-Men thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) đang dần dần định hình rõ nét hơn. Đặc biệt thông qua dự án Spider-Man: Brand New Day (Người Nhện: Khởi Đầu Mới) vừa qua, khán giả đã được giới thiệu nhân vật Jean Grey (do Sadie Sink đảm nhận) - một trong những dị nhân quan trọng nhất. Bên cạnh đó, không ít những cái tên khác cũng đang được bàn tán xôn xao không kém.

Sadie Sink thể hiện nhân vật Jean Grey.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài Sadie Sink trong vai dị nhân ngoại cảm hùng mạnh Jean Grey, thì cái tên tiếp theo đã xác nhận gia nhập dàn X-Men là Samara Weaving. Mỹ nhân bộ phim Ready or Not đã chính thức nhận vai Emma Frost, hay còn được biết đến với danh xưng Nữ Hoàng Trắng có khả năng ngoại cảm không kém cạnh Jean Grey, và còn có thể biến cơ thể mình thành kim cương.

Samara Weaving đóng vai Emma Frost.

Song song với xác nhận chính thức, nhiều tin đồn xoay quanh các thành viên còn lại của X-Men cũng đang trở thành đề tài tranh luận. Trong đó, Inde Navarrette - ngôi sao vừa bùng nổ với phim kinh dị Obsession đã có cuộc gặp gỡ với đạo diễn dự án X-Men sắp tới là Jake Schreier. Khả năng cao, cô sẽ đảm nhận vai nữ dị nhân biến hình gợi cảm Mystique.

Inde Navarrette bày tỏ sự yêu thích với nhân vật Mystique.

Ngoài Navarrette, những diễn viên khác nằm trong diện "đồn đoán" còn có Charles Melton trong vai Beast, Jayme Lawson trong vai Storm, Bill Skarsgård trong vai Giáo sư X, Cailee Spaeny trong vai Rogue, Drew Starkey trong vai Cyclops, Jensen Ackles trong vai Magneto, và Adam Driver trong vai Mr. Sinister. Đặc biệt, nhân vật kinh điển Wolverine được cho là do nam thần Henry Cavill thể hiện.

Drew Starkey đang được xem là ứng viên số 1 cho vai Cyclops.

Henry Cavill có thể tiếp tục với vai Wolverine sau màn xuất hiện đặc biệt trong Deadpool & Wolverine.

Song ở thời điểm hiện tại, mọi thông tin trên đều chưa được xác nhận. Vẫn chưa rõ liệu Marvel sẽ giới thiệu ai, tạm thời giấu ai trong dự án X-Men đầu tiên. Mặt khác, một cái tên khác nổi tiếng không kém cũng đang được mong đợi tái xuất là Scarlet Witch (do Elizabeth Olsen thể hiện), khi cô cũng có xuất thân dị nhân và giữ vai trò chủ chốt trong nhiều sự kiện quan trọng (chẳng hạn như House of M).