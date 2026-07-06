Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên: Đôi chính ngoài đời đối lập trong phim

Sau 4 tập của Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên (The Prosecutor's Proposal), những gì khán giả thấy ở nam chính Ju Tae Seon (Kim Yoon Sik/ Yoon Do Gun) là "cáo già" thô bạo, "át vía" Lee Chae Ha (Park Si Woo) về mọi mặt. Tuy nhiên, hậu trường lại đối lập hoàn toàn. Anh công tố viên lạnh lùng, bén lẹm biến mất hoàn toàn, chỉ tồn tại Kim Yoon Sik hay cười, ấm áp. Park Si Woo lại trở thành người điềm tĩnh với ánh nhìn cưng chiều, dịu dàng.

Loạt ảnh hậu trường ghi hình cũng cho thấy Kim Yoon Sik "lí lắc" hơn chứ không cao ngạo, lạnh lùng như trong phim.

Trong livestream giao lưu cùng fan, nội dung quảng bá, react phim..., fan "quắn quéo" vì độ "bám dính" đối phương của Kim Yoon Sik và Park Si Woo. "Anh công tố viên" ngoài đời trở nên "ỏn ẻn", nũng nịu khi ở cạnh bạn diễn khiến người xem buồn cười vì đối lập hoàn toàn với không khí trong phim.

Ở livestream mới, khoảnh khắc cả hai so kích cỡ tay, tạo dáng lại hình chụp photobooth "dặm thính" cộng đồng fan. Cảm giác khác biệt giữa phim và đời thực nhưng vẫn bùng nổ "phản ứng hóa học" trở thành mê lực níu chân khán giả theo dõi từng tập của Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên.

Kim Yoon Sik "ỏn ẻn" cùng ánh mắt đắm đuối nhìn Park Si Woo đốn tim khán giả. - Video: @ruantang

Livestream của Kim Yoon Sik và Park Si Woo trở thành nơi "dặm bùa yêu" vì khán giả được xem những điều khó thấy giữa công tố viên Ju - điều tra viên Park như chỉnh tóc, bẹo má...

Ánh mắt không rời Park Si Woo, lúc nào cũng cười híp mắt﻿ khi nói chuyện của Kim Yoon Sik trong video reaction phim đang gây sốt.

Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên dựa trên tiểu thuyết mạng cùng tên. Bộ boylove này đang gây sốt tại nhiều quốc gia như Hàn, Việt, Trung, Thái... Lời Đề Nghị Của Công Tố Viên được đón nhận không chỉ bởi ngoại hình sáng và cảnh tình cảm của đôi chính mà còn nhờ cách quay đã mắt và kịch bản phá án không sáo rỗng.

Phim mở đầu bằng câu chuyện 15 năm trước, vụ sát hại ông trùm xảy ra kéo cuộc đời của 2 chàng trai xuống địa ngục. Ju Tae Seon (Kim Yoon Sik) là con trai nạn nhân, trở thành công tố viên nổi danh sát phạt thẳng tay tội phạm. Lee Chae Ha (Park Si Woo) là con trai của hung thủ, trưởng thành với nỗi ám ảnh và nỗ lực chứng minh mình không giống ông. Kể từ khi Lee Chae Ha làm việc tại văn phòng công tố nơi Ju Tae Seon công tác, mối quan hệ giữa hai người dần thay đổi, chuyển biến từ hận, yêu đến chữa lành tâm lý cho đối phương.