Máy bay mất tích 74 năm vừa được tìm thấy, thắp lên hy vọng cho bí ẩn MH370

HHTO - Một chiếc máy bay đã mất tích từ năm 1952, khiến 52 người thiệt mạng, vừa được tìm thấy. Dù khoảng thời gian là rất dài, nhưng sự kiện này cũng mang đến hy vọng rằng một ngày nào đó, bí ẩn về chuyến bay MH370 cũng có thể được giải đáp.

Tóm tắt nhanh: · Xác một chiếc máy bay mất tích được tìm thấy sau 74 năm dưới đáy Đại Tây Dương. · Việc phát hiện xác máy bay mất tích sau nhiều năm được xem là tín hiệu tích cực cho các cuộc tìm kiếm dưới biển sâu. · Dù mang lại hy vọng cho chuyến bay bí ẩn MH370, các chuyên gia cho rằng việc tìm kiếm MH370 vẫn khó hơn rất nhiều.

Những hình ảnh đầu tiên về chiếc máy bay Pan Am nằm dưới đáy Đại Tây Dương không chỉ khép lại một bí ẩn kéo dài hơn 7 thập kỷ, mà còn khiến nhiều người nghĩ đến MH370 - chuyến bay của Malaysia Airlines đã mất tích từ năm 2014.

Dù hai vụ việc có nhiều điểm khác nhau, nhưng việc tìm thấy chiếc máy bay mất tích sau 74 năm cho thấy những bí ẩn tưởng chừng không có lời giải vẫn có thể được làm sáng tỏ nhờ công nghệ.

Xác máy bay mất tích được thấy dưới đáy biển. Ảnh: ASHF, Deep Sea Vision/ AP.

Cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều năm cuối cùng đã có kết quả

Bí ẩn kéo dài 74 năm, còn được gọi là Thảm kịch Thứ Sáu Tuần Thánh, và là một trong những thảm họa hàng không tồi tệ nhất trong lịch sử Puerto Rico, cuối cùng đã khép lại.

Chiếc máy bay số hiệu 526A của hãng Pan Am, mất tích ngày 11/4/1952, khiến 52 người thiệt mạng, đã được tìm thấy ở dưới đáy Đại Tây Dương, ngoài khơi Puerto Rico, theo các trang CNN và Fox.

Theo Quỹ Di sản Hàng không và Biển (ASHF), phương pháp định vị bằng sóng siêu âm độ phân giải cao đã được sử dụng trong quá trình tìm kiếm. Chiếc máy bay được tìm thấy vào ngày 2/6, nhưng thông tin mới được công bố.

Chiếc máy bay bị vỡ làm 2 phần, hiện đang ở độ sâu khoảng 600 mét dưới mặt nước biển.

Vẫn có thể nhìn thấy logo của hãng hàng không Pan Am trên mũi chiếc máy bay gặp nạn. Ảnh: ASHF, Deep Sea Vision/ AP.

Chuyến bay xấu số này cất cánh từ Puerto Rico, dự định bay đến New York (Mỹ). Trên máy bay có 64 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Theo ASHF, máy bay đã gặp nhiều sự cố về động cơ không lâu sau khi cất cánh, buộc phi công John C. Burn phải hạ cánh xuống biển.

Lúc ấy, điều kiện không thuận lợi cho việc hạ cánh xuống nước, gió nhẹ ban đầu bỗng mạnh lên, khiến sóng cũng mạnh.



Ban đầu, tất cả người trên máy bay đều sống sót khi máy bay đập xuống nước. Nhưng rồi phần đuôi máy bay bị gãy, nước tràn vào và máy bay chìm trong vòng 3 phút.

Chỉ có 12 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn sống sót. Trong số những người thiệt mạng, có 39 người không bao giờ được đưa về bờ, theo The Guardian.

Một chiếc máy bay cùng loại với chiếc gặp nạn năm 1952. Ảnh: Quỹ Lịch sử Pan Am.

Một tai nạn đã thay đổi ngành hàng không

Vụ tai nạn của chuyến bay Pan Am 526A được xem là một bước ngoặt trong lịch sử an toàn hàng không.

Bởi vì sau đó, nhiều cải cách được thực hiện, bao gồm việc bắt buộc phải hướng dẫn an toàn và các quy trình khẩn cấp trước chuyến bay, chẳng hạn hướng dẫn hành khách về vị trí lối thoát hiểm, vị trí và cách dùng áo phao…

Việc tìm thấy 526A khiến nhiều người nghĩ đến MH370

Việc tìm thấy máy bay mất tích sau 74 năm không chỉ có giá trị lịch sử, mà còn cho thấy công nghệ tìm kiếm dưới đáy biển đang có những bước tiến mới.

Điều này mang lại hy vọng cho những vụ máy bay mất tích chưa có lời giải, trong đó có bí ẩn MH370 - chuyến bay đã biến mất cách đây 12 năm, trên đó có 239 người.

Đã 12 năm trôi qua và các gia đình có người thân trên chuyến bay MH370 vẫn giữ hy vọng tìm được câu trả lời. Ảnh: Vincent Thian/ AP Photo.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng hai trường hợp này có điểm khác nhau quan trọng: Vị trí gặp nạn của chuyến bay Pan Am 526A vốn đã được khoanh vùng khá rõ, còn khu vực nghi MH370 rơi thì rộng hơn đáng kể, khiến việc tìm kiếm cũng khó khăn hơn nhiều.