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Hà Nội có thể còn nhiều ngày mưa liên tiếp, những ngày tới sẽ mưa ra sao?

Thục Hân
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HHTO - Đợt mưa ở Hà Nội được dự báo còn kéo dài, dù không phải mưa triền miên cả ngày lẫn đêm. Trong những ngày tới, liệu có thời điểm nào mưa to nữa không?

Tóm tắt nhanh:

· Đợt mưa ở Hà Nội chưa kết thúc dù mưa có thể giảm trong ngày 30/7.

· Từ khoảng chiều tối 31/7 đến 2/8, ở Hà Nội vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông rải rác, có lúc mưa to.

· Sau ngày 2/8, mưa có xu hướng giảm nhưng chưa có dấu hiệu kết thúc hoàn toàn.

Hà Nội sẽ giảm mưa nhưng chưa hết

Mưa ở Hà Nội vào buổi sáng nay, 29/7, khiến việc di chuyển trên một số tuyến đường có khó khăn, nhưng đổi lại thì thời tiết mát mẻ hơn rõ rệt.

Từ hôm qua, nhiều gia đình đã có thể tạm cho máy điều hòa "nghỉ ngơi", tiết kiệm điện.

Như đã đề cập trong bản tin trước, dự báo khoảng sau buổi sáng nay, mưa ở Hà Nội sẽ giảm, thời gian tạnh sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, đợt mưa vẫn chưa kết thúc.

Ngày mai mưa có thể giảm nhưng chỉ là tạm thời

Theo các mô hình hiện tại, trong ngày mai, 30/7, Hà Nội vẫn có thể có mưa rải rác nhưng chủ yếu là mưa nhỏ, có thể tập trung vào tối hoặc đêm, còn ban ngày nhiều lúc tạnh ráo.

Sau đó, từ khoảng nửa sau ngày 31/7 đến 2/8, dự báo ở Hà Nội lại có mưa dông rải rác, có lúc mưa vừa đến mưa to, nhất là vào ban đêm và sáng sớm.

Dự báo Hà Nội còn mưa rải rác trong nhiều ngày tới.
Dự báo mưa ở nhiều khu vực tại miền Bắc chiều 31/7 (những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong khoảng 3 giờ). Ảnh: Ventusky, ICON.

Sau ngày 2/8, lượng mưa có thể giảm dần nhưng mưa vẫn xảy ra gián đoạn. Nhìn chung, các mô hình chưa cho thấy đợt mưa sẽ kết thúc hẳn trong những ngày đầu tháng 8.

Mưa nhiều thì trời mát hơn, và từ giờ đến vài ngày đầu tháng 8, ở Hà Nội dự báo chưa có nắng nóng. Tất nhiên, vì cảm nhận của mỗi người mỗi khác nên mỗi khi tạnh mưa thì vẫn có những người lại thấy hơi oi.

Nhìn chung, trong khoảng một tuần tới, người dân ra ngoài vẫn nên mang đồ che mưa; không nên trú dưới cây lớn hoặc các kết cấu dễ gãy, đổ vào những lúc mưa to, gió mạnh.

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Thục Hân
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