Nghi vấn Ariana Grande "lò vi sóng" với bạn trai cũ sau gần 10 năm chia tay

HHTO - Sau gần một thập kỷ kể từ khi chia tay, Ariana Grande và Ricky Alvarez được cho là đã tái hợp. Những diễn biến gần đây cho thấy cả hai đang cho nhau thêm một cơ hội, nhưng lần này với cách tiếp cận kín đáo và thận trọng hơn.

Theo nguồn tin thân cận được chuyên trang TMZ cung cấp, Ariana Grande và Ricky Alvarez hiện đã chính thức quay lại hẹn hò. Tuy nhiên, thay vì công khai rầm rộ hay để chuyện tình cảm trở thành tâm điểm truyền thông, cả hai được cho là thống nhất phát triển mối quan hệ một cách từ tốn nhằm xây dựng nền tảng vững chắc và hạn chế những áp lực từ dư luận.

Dù không trực tiếp lên tiếng xác nhận thông tin này, Ariana Grande gần đây liên tục "phát tín hiệu" khiến tin đồn cô tái hợp với Ricky Alvarez càng thêm chắc chắn. Trong đêm diễn tại Brooklyn vào tối thứ Hai thuộc khuôn khổ Eternal Sunshine Tour, nữ ca sĩ bất ngờ thay đổi lời ca khúc thank u, next. Thay vì câu hát quen thuộc: "Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh" (tạm dịch: "Viết vài bài hát về Ricky, giờ nghe lại chỉ biết bật cười"), cô lại chuyển thành: "Wrote some songs about Ricky, we always find our way back" (tạm dịch: "Viết vài bài hát về Ricky, chúng tôi luôn tìm được đường quay về bên nhau").

Vào tháng 6, Ariana Grande và Ricky Alvarez cũng được bắt gặp xuất hiện cùng một nhóm bạn tại Texas. Cả hai không có những tương tác quá thân mật trước công chúng hay bất kỳ động thái nào được xem là lời xác nhận cho tin đồn hẹn hò, nhưng sự xuất hiện chung vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Ariana và Ricky được bắt gặp đi chơi cùng một nhóm bạn.

Một diễn biến khác khiến tin đồn tái hợp càng được chú ý là việc Ricky Alvarez được nhìn thấy xuất hiện trong kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ cùng Ariana Grande và gia đình cô tại Florida. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt trong bối cảnh cả hai vướng nghi vấn nối lại tình xưa.

Ricky Alvarez được nhìn thấy xuất hiện tại Florida để nghỉ lễ cùng Ariana Grande. Ảnh: TMZ