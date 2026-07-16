Dương Dương vừa chứng tỏ sức hút đặc biệt, không hổ danh đỉnh cao lưu lượng

Giải thưởng Phim truyền hình quốc tế Seoul 2026 (SDA) có hạng mục Ngôi Sao Châu Á để các khán giả bình chọn cho nghệ sĩ mình yêu thích nhất. Kết quả chung cuộc cho thấy Dương Dương là diễn viên Trung Quốc nổi bật nhất với hơn 48% phiếu bầu. Trương Lăng Hách bám sát phía sau với hơn 41%, cho thấy hai sao nam Hoa ngữ chiếm áp đảo lượng phiếu bình chọn.

Dương Dương và Trương Lăng Hách bám sát nhau trong bảng bình chọn.

Bất ngờ hơn nữa, Trương Lăng Hách vốn là người dẫn đầu trong phần lớn thời gian bình chọn khiến ai cũng nghĩ nam chính phim Trục Ngọc chắc chắn giành chiến thắng. Nhưng không ngờ đến những ngày cuối cùng, Dương Dương lại bứt phá ngoạn mục và vượt lên đối thủ, cho dù phim Phàm Nhân Tu Tiên, Vũ Lâm Linh không được nhắc đến nhiều bằng Trục Ngọc.

Dương Dương vẫn là đỉnh cao lưu lượng.

Màn đổi ngôi bất ngờ này cho thấy Dương Dương vẫn là đỉnh cao lưu lượng với người hâm mộ đông đảo, đã theo anh nhiều năm, trải qua nhiều giải thưởng lớn nhỏ nên rất có kinh nghiệm (và cả tiền bạc) để chiếm ưu thế trong các cuộc bỏ phiếu. Và dù Phàm Nhân Tu Tiên không thành công rực rỡ, Dương Dương vẫn còn Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Thiếu Nữ Toàn Phong... đều là những phim ngôn tình thuộc hàng kinh điển. Ngoại hình của Dương Dương thì không còn gì để bàn cãi, dù có thêm nhiều đàn em xuất hiện thì Dương Dương vẫn là mỹ nam hàng đầu.

Nam diễn viên sở hữu vẻ đẹp nổi bật.

Sau Phàm Nhân Tu Tiên và Vũ Lâm Linh, Dương Dương cũng vừa hoàn thành phim cổ trang Bất Nhượng Giang Sơn, vào vai Lý Sất có số phận long đong cơ cực nhưng vẫn giữ được chính trực, đứng về lẽ phải. Sau này, Lý Sất trở thành thân tín của Hạ Hầu Trác, liên tục lập công lớn và bước lên ngôi Hoàng đế. Còn khán giả thì rất mong Dương Dương sẽ nhận thêm phim hiện đại để khoe được hết nhan sắc vạn người mê.