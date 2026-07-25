Ô tô bị lốc xoáy cuốn bay ở Trung Quốc: Lọt vào lốc xoáy nguy hiểm ra sao?

HHTO - Một đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô đang chạy bị lốc xoáy cuốn lên không như món đồ chơi rồi hất văng khiến nhiều người sững sờ trước sức mạnh của thiên nhiên. Hình ảnh này cũng cho thấy việc lọt vào đường đi của lốc xoáy nguy hiểm đến thế nào.

Tóm tắt nhanh: · Một đoạn video cho thấy lốc xoáy hất tung ô tô đang chạy ở Trung Quốc. · Lốc xoáy có sức gió rất mạnh, đặc biệt nguy hiểm với phương tiện đang di chuyển. · Khi phát hiện lốc xoáy, người dân nên tìm nơi trú kiên cố nếu có thể và tránh đi vào đường di chuyển của lốc.

Khoảnh khắc chiếc ô tô bị nhấc khỏi mặt đường

Một đoạn video đang được chia sẻ trên nhiều trang về khí tượng đã ghi lại cảnh một chiếc ô tô đang di chuyển thì bất ngờ gặp lốc xoáy. Chỉ trong khoảnh khắc, chiếc xe bị cuốn bay khỏi mặt đường, xoay tít trong không trung rồi văng sang bên.

Đây là video:

Nguồn: The Weather Channel.

Đoạn video khiến người xem cũng thót tim và cho thấy sức gió của lốc xoáy mạnh đến mức hất tung phương tiện đang chạy. Các xe khác phía sau cũng phải giảm tốc hoặc dừng lại để tránh nguy hiểm.

Theo trang Breaking911, trận lốc xoáy trên xảy ra vào ngày 19/7 ở thành phố Hải Ninh (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).

2 người trong chiếc ô tô bị lốc cuốn đã bị thương.

Chiếc ô tô đang chạy mà bị lốc xoáy cuốn lên dễ như không. Ảnh: The Sun.

Vì sao lọt vào đường đi của lốc xoáy là đặc biệt nguy hiểm?

Lốc xoáy là một cột không khí xoáy dữ dội nối từ mây dông xuống mặt đất. Sức tàn phá của lốc xoáy đến từ những cơn gió cực mạnh và các mảnh vỡ bay tứ tung, theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ (NOAA).

Các cơ quan khí tượng cũng không thể thực sự chắc chắn tốc độ gió cao nhất bên trong một cơn lốc xoáy là bao nhiêu, vì những cơn lốc xoáy mạnh có thể dễ dàng phá hủy các thiết bị đo.

Nhưng có một thực tế: Đã có lần radar đo được tốc độ gió mạnh nhất trong một cơn lốc xoáy là 510 km/h vào năm 1999 ở Oklahoma (Mỹ), theo NOAA. Với sức gió này thì có lẽ không cần gọi là gió cấp mấy nữa vì sức phá hủy rất kinh khủng rồi.

Theo trang NDGroup, một chiếc ô tô có thể bị cuốn lên và hất đi vài trăm mét bởi một cơn lốc xoáy nhỏ.

Lực lượng cứu hộ đang làm việc ở một khu vực từng chịu ảnh hưởng của lốc xoáy ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) vào đầu tháng 7. Ảnh: Wu Zhizun/ Xinhua via AP.

Vì vậy, nếu còn cách xa lốc xoáy và có thể xác định hướng di chuyển của lốc, người đi đường nên lái xe rời khỏi đường đi của lốc (một lời khuyên thường thấy là lái ra xa theo góc 90 độ so với đường đi của lốc).

Nếu phát hiện lốc xoáy, người dân nên nhanh chóng tìm nơi trú kiên cố, không lại gần để quan sát và không cố lái xe băng qua.