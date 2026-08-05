Thông điệp ẩn từ "Spider-Man: Brand New Day": Dàn dị nhân X-Men dần ra mắt

HHTO - Bom tấn tỷ đô "Spider-Man: Brand New Day" hé lộ nhiều "Easter Egg" (những chi tiết ẩn, thông điệp ngầm hoặc hình ảnh thú vị được cố tình giấu kín trong phim), nhân vật khách mời và mở ra hướng đi mới cho tương lai của MCU.

Spider-Man: Brand New Day đã khẳng định lại vị thế của dòng phim siêu anh hùng với doanh thu hơn 1 tỷ đô la toàn cầu chỉ trong tuần đầu ra mắt. Bộ phim tri ân fan cứng của Người Nhện với nhiều khung hình như bước ra từ truyện tranh, dù chỉ xuất hiện vài giây ngắn ngủi. Dưới đây là những chi tiết Easter Egg thú vị và nổi bật nhất.

Mảnh ghép quá khứ và sự trỗi dậy của các tổ chức nguy hiểm

Spider-Man: Brand New Day khéo léo kết nối với dòng thời gian MCU cũng như thế giới truyện tranh thông qua hàng loạt chi tiết gợi nhớ. Tiêu biểu như trong phân cảnh xe buýt du lịch 2 tầng, hướng dẫn viên đã nhắc lại trận chiến New York trong The Avengers. Tàn tích từ trận chiến năm đó cũng chính là nguồn gốc ra đời của Trung tâm Quản lý Rủi ro (DODC - Department of Damage Control) - một cơ quan chính phủ chuyên xử lý hậu quả, thu hồi công nghệ ngoài Trái Đất sau các trận chiến siêu anh hùng, và sau đó chuyển sang giám sát, vây bắt những cá nhân có siêu năng lực.

Giám đốc hiện tại của DODC là Bill Metzger - nhân vật trong truyện tranh vốn là một kẻ chống lại các dị nhân. Việc DODC cải tiến các thiết bị công nghệ điều khiển năng lượng thành dụng cụ giam cầm, tra tấn dị nhân "nhá hàng" cho sự xuất hiện của binh đoàn "săn X-Men" Sentinel trong tương lai.

Bên cạnh DODC, phim cũng đưa bang hội The Hand vào mạch câu chuyện. Đây là tổ chức tội phạm khét tiếng từng đối đầu với Daredevil lẫn X-Men, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng cho thương hiệu Ninja Rùa. Trên đường, bản tin ghi nhận việc Người Nhện đã triệt phá gia tộc Manfredi từng xuất hiện trong Agent Carter.

Ngoài ra, các chi tiết ẩn còn trải dài qua các chi tiết đời thường như tài khoản Instagram của Ned mang tên @thegratefulned42, gợi nhớ đến nhóm nhạc rock The Grateful Dead và chú nhện Alchemax (số 42) trong Spider-Man: Into the Spider-Verse. Còn chiếc áo phông của tiệm mì Delmar’s Deli mà Peter mặc gợi nhớ về quán ăn quen thuộc từng bị phá hủy trong phần Homecoming.

Tình bạn giữa Peter và Ned tiếp tục được gắn kết qua bộ đồ chơi LEGO X-Wing, hay những câu thoại kinh điển trong Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn. Đáng chú ý, tình tiết Peter bùng phát khả năng tự bắn tơ sinh học đã tái hiện chính xác góc quay và khung hình mà đạo diễn Sam Raimi từng thực hiện trong bộ phim Spider-Man.

Dàn nhân vật khách mời gây bất ngờ

Điểm nhấn đặc biệt của Spider-Man: Brand New Day nằm ở sự xuất hiện của hàng loạt nhân vật khách mời đầy thú vị, kết nối từ các tuyến truyện cũ cho đến các thương hiệu ngoài điện ảnh. Đầu tiên là Tombstone xuất hiện ngay phân cảnh mở màn khi Spidey trấn áp tội phạm New York. Trùm giang hồ sở hữu sức mạnh siêu nhiên này được thể hiện bởi Marvin Jones III - nam diễn viên từng lồng tiếng cho chính Tombstone trong phim hoạt hình Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Yelena Belova - đả nữ của nhóm Thunderbolts có màn gặp mặt dở khóc dở cười với Peter tại một nhà tắm công cộng. Ngoài ra, cô cũng trợ giúp cho anh chàng trong việc tìm kiếm thông tin liên quan đến Jean Grey. Hình ảnh Peter đứng trước Yelena chỉ mặc chiếc quần đùi cùng mặt nạ Nhện cũng là chi tiết tri ân tựa game Spider-Man 2018 của hãng Insomniac Games.

Gã khổng lồ xanh Hulk đã trở lại trong Spider-Man: Brand New Day dưới hình hài giáo sư, rồi nhanh chóng hóa cuồng loạn vì bị Jean Grey điều khiển. Nhân vật đã thể hiện chiêu thức vỗ tay tạo sóng xung kích trứ danh, hất văng Người Nhện.

Trợ lý ảo E.V. cũng là nhân vật đặc biệt, được Peter Parker tự phát triển để trợ giúp anh hằng ngày. Nó được lồng tiếng bởi Naomi Watts, cũng là nữ diễn viên từng đóng vai mẹ của Tom Holland trong phim về sóng thần The Impossible.

Thêm nữa, Flash Thompson và thầy giáo Harrington cũng góp mặt trên bảng manh mối truy tìm danh tính Người Nhện của Ned. Còn tại lớp học của Bruce Banner/Hulk, cô nữ sinh giơ tay phát biểu được cho là Cindy Moon - một dị nhân nổi tiếng trong truyện.

Tương lai của Người Nhện và dị nhân

Mảnh ghép quan trọng trong Spider-Man: Brand New Day còn nằm ở Jean Grey do Sadie Sink thủ vai, một trong những dị nhân hùng mạnh nhất. Cô có khả năng chi phối tâm trí người khác và bước đầu phô diễn sức mạnh tầm vóc của mình. Việc Jean khoác lên mình trang phục xanh lá - vàng còn là sự tri ân màu áo của cô trong truyện gốc X-Men. Thêm vào đó, sự xuất hiện của người chị gái Sara Grey, cùng chuyến xe buýt hướng về vùng Westchester, nơi đặt học viện của Giáo sư X, là bước đệm rõ ràng dẫn dắt khán giả bước vào kỷ nguyên dị nhân.

Spider-Man: Brand New Day kết thúc với phần after-credit tiết lộ thiết bị theo dõi của Ned ghi nhận Người Nhện không còn ở Trái Đất. Đây là manh mối trực tiếp mở đường cho hai sự kiện tiếp theo là Avengers: Doomsday và Avengers: Secret Wars, cũng như khả năng Người Nhện bước vào những hành trình mới (hoặc sự xuất hiện của những Người Nhện mới khác).