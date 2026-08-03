Trước khi thua kiện Peppa Pig, hoạt hình Wolfoo từng đạt thành tích "phá đảo" ra sao?

HHTO - Hoạt hình Wolfoo đến từ Việt Nam từng có những thành tích nổi bật về lượt xem lẫn giải thưởng, trước khi gặp phải tranh cãi cùng thương hiệu Peppa Pig.

Tóm tắt chung: Sự cố pháp lý: Thương hiệu hoạt hình nổi tiếng Việt Nam Wolfoo vừa nhận phán quyết thua kiện trước tập đoàn Hasbro (đơn vị sở hữu Peppa Pig) và bị Tòa án Tối cao London yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ video khỏi các nền tảng mạng như YouTube.

Thương hiệu hoạt hình nổi tiếng Việt Nam Wolfoo vừa nhận phán quyết thua kiện trước tập đoàn Hasbro (đơn vị sở hữu Peppa Pig) và bị Tòa án Tối cao London yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ video khỏi các nền tảng mạng như YouTube. Hành trình "đế chế tỷ view": Được Sconnect cho ra mắt vào tháng 8/2018, Wolfoo có trung bình 4 tỷ lượt xem/tháng, lọt Top 50 kênh được xem nhiều nhất tại Mỹ, phủ sóng trên 40 nền tảng VOD tại Trung Quốc và giành nhiều kỷ lục Việt Nam.

Được Sconnect cho ra mắt vào tháng 8/2018, Wolfoo có trung bình 4 tỷ lượt xem/tháng, lọt Top 50 kênh được xem nhiều nhất tại Mỹ, phủ sóng trên 40 nền tảng VOD tại Trung Quốc và giành nhiều kỷ lục Việt Nam. Vụ kiện tranh cãi: Bắt đầu từ đầu năm 2022, khi phía Entertainment One (thuộc Hasbro) đâm đơn kiện Sconnect với cáo buộc vi phạm bản quyền, sao chép phong cách mỹ thuật, tạo sự hiểu lầm thương hiệu và đặc biệt là sử dụng trái phép các đoạn âm thanh từ Peppa Pig.

Sự việc phim hoạt hình Wolfoo thua kiện trước thương hiệu Peppa Pig đang khiến khán giả vô cùng quan tâm. Tòa án Tối cao ở London (Anh) đã đưa ra phán quyết cuối cùng trong vụ tranh chấp giữa tập đoàn giải trí Hasbro và công ty Sconnect Việt Nam. Theo đó, Sconnect bị buộc gỡ bỏ toàn bộ các video của phim Wolfoo khỏi nền tảng mạng, bao gồm cả YouTube.

Nguyên nhân chính được xác định là do theo phán quyết, phía Wolfoo đã tự ý sao chép, sử dụng trái phép hệ thống âm thanh từ bộ phim Peppa Pig trong thời gian dài và trên quy mô lớn.

Heo Peppa chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý với Wolfoo.

Đặt một bên cuộc chiến pháp lý, không thể phủ nhận rằng Wolfoo từng có giai đoạn "làm mưa làm gió" trong mảng hoạt hình trực tuyến hướng đến khán giả nhí. Vậy kể từ khi ra mắt, hoạt hình Wolfoo đã có những dấu mốc nổi bật nào?

Wolfoo và hành trình phát triển của một nhân vật Việt

Wolfoo là thương hiệu phim hoạt hình giải trí - giáo dục dành cho trẻ em mầm non, chính thức ra mắt khán giả vào ngày 23/8/2018. Dự án được sáng tạo và sản xuất bởi Sconnect kết hợp cùng WOA Network, với nội dung xoay quanh chú sói con 5 tuổi tên Wolfoo sống cùng bố mẹ và các em gái.

Wolfoo được khắc họa là một cậu bé tốt bụng, thông minh, hâm mộ siêu nhân và có tiếng hú đặc trưng "Awooo!" ở cuối mỗi tập.

Đồng hành cùng Wolfoo là hệ thống nhân vật đa dạng như cô em gái Lucy thích Elsa, chú gấu trúc Pando cuồng táo, cô mèo Kat thông minh...

Phim tập trung vào những bài học cuộc sống hàng ngày, định hình kỹ năng sống nhẹ nhàng cho trẻ nhỏ.

Những cột mốc thành tích ấn tượng

Kể từ khi ra mắt, Wolfoo là một trong những sản phẩm hoạt hình Việt Nam thành công nhất.

Với hơn 3.700 tập phim được phát hành và dịch ra hơn 20 ngôn ngữ, Wolfoo đạt con số trung bình 4 tỷ lượt xem mỗi tháng.

Hệ sinh thái YouTube của Wolfoo từng lọt vào Top 50 kênh được xem nhiều nhất tại thị trường Mỹ. Tại Trung Quốc, phim phủ sóng trên 40 nền tảng VOD, xuất hiện trên các kênh truyền hình thiếu nhi quốc gia.

Wolfoo từng ra mắt trò chơi lẫn phim chiếu rạp.

Vào tháng 10/2023, phim điện ảnh Wolfoo Và Hòn Đảo Kỳ Bí ra rạp Việt, vươn lên hạng 3 doanh thu phòng vé ngay tuần đầu khởi chiếu.

Không chỉ dừng lại ở phim ảnh, Sconnect đã xây dựng cả một hệ sinh thái xung quanh Wolfoo bao gồm chuỗi trò chơi Wolfoo Game, âm nhạc thiếu nhi và các sản phẩm thương mại khác. Chiến dịch truyền thông "Wolfoo - Đế chế hoạt hình tỷ views" của Sconnect cũng từng vinh dự nhận giải thưởng tại VNPR Awards 2023.

Tranh cãi nội dung và cuộc chiến pháp lý kéo dài

Dù đạt nhiều thành tích ấn tượng, Wolfoo cũng đối mặt với không ít phản ứng trái chiều. Phim từng nhận làn sóng chỉ trích vì xuất hiện các hành vi, tình tiết nhạy cảm, không phù hợp với đối tượng khán giả nhí đông đảo.

Tuy nhiên, sóng gió lớn nhất đối với Wolfoo chính là cuộc chiến bản quyền bắt đầu từ tháng 1/2022.

Entertainment One (khi đó thuộc Hasbro) đã đâm đơn kiện, cáo buộc Sconnect sao chép phong cách mỹ thuật, tự ý sử dụng hiệu ứng âm thanh và khiến công chúng hiểu nhầm hai thương hiệu có chung chủ sở hữu.

Dù phía Sconnect từng giải thích các đoạn âm thanh trùng lặp là do bên thứ ba đưa vào trước giữa năm 2020, phán quyết năm 2026 (tức gần đây) của tòa án London đã tuyên bố phần thắng nghiêng về phía Heo Peppa.

Màn thua kiện của thương hiệu hoạt hình Wolfoo để lại câu hỏi lớn dành cho ngành công nghiệp sáng tạo nội dung số.

Khái niệm "học hỏi phong cách" hay sử dụng tư liệu của bên khác từ đó cần được kiểm soát nghiêm ngặt, thông qua rào cản pháp lý chặt chẽ ngay từ khâu ý tưởng. Chỉ khi tôn trọng bản quyền một cách tuyệt đối, các thương hiệu Việt (không chỉ là hoạt hình YouTube) mới có thể lan tỏa thành quả sáng tạo của mình đến với khán giả trong nước lẫn quốc tế một cách tự tin và chân chính.