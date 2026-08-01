Rồng Xanh 2026: Kim Seon Ho - Go Youn Jung đồng bộ reaction khiến fan xao xuyến

HHTO - Cùng xuất hiện tại Rồng Xanh 2026, Kim Seon Ho và Go Youn Jung ngồi cạnh nhau suốt buổi lễ. Dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, chemistry của cặp đôi "Tiếng yêu này anh dịch được không?" vẫn đủ khiến người hâm mộ rần rần.

Tối 31/7, lễ trao giải Blue Dragon Series Awards lần thứ 5 chính thức diễn ra tại Paradise City, Incheon (Hàn Quốc). Bên cạnh những giải thưởng danh giá, màn đổ bộ của dàn sao tại sự kiện cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm. Đáng chú ý, sự xuất hiện của Kim Seon Ho và Go Youn Jung khiến nhiều khán giả thích thú.

Không cùng xuất hiện trên thảm đỏ nhưng Kim Seon Ho và Go Youn Jung lại được ban tổ chức sắp xếp ngồi cạnh nhau trong suốt buổi lễ. Chính vì vậy, mọi khoảnh khắc tương tác giữa hai diễn viên đều nhanh chóng lọt vào ống kính máy quay cũng như camera của người hâm mộ, trở thành chủ đề được bàn tán trên mạng xã hội.

Chỉ với vài khung hình, Kim Seon Ho và Go Youn Jung đã khiến nhiều khán giả liên tưởng đến một cảnh quay trong phim.

Trong suốt buổi lễ, Kim Seon Ho và Go Youn Jung nhiều lần quay sang trò chuyện và có cùng phản ứng trước những khoảnh khắc trên sân khấu. Dù chỉ là những cử chỉ rất đời thường, sự thoải mái khi ở cạnh nhau của cả hai vẫn khiến nhiều khán giả nhận xét "chemistry tràn màn hình", gợi nhớ đến cặp đôi phiên dịch Ju Ho Jin và nữ minh tinh Cha Mu Hee.

Đến lúc Go Youn Jung lên sân khấu nhận Giải "Ngôi sao được yêu thích", camera lia thẳng về phía Kim Seon Ho. Không ngần ngại, nam diễn viên liền làm động tác cổ vũ đầy hào hứng dành cho bạn diễn, khiến khán giả bật cười vì quá dễ thương.

Dù chỉ là những khoảnh khắc rất ngắn tại lễ trao giải, Kim Seon Ho và Go Youn Jung vẫn đủ khiến mạng xã hội "dậy sóng". Những đoạn video ghi lại tương tác của Kim Seon Ho và Go Youn Jung đang được "hội thuyền viên" chia sẻ rộng rãi trên TikTok, X và các diễn đàn mạng.

Sau thành công của Can This Love Be Translated?, Kim Seon Ho và Go Youn Jung trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất đầu năm nay. Có lẽ cũng vì vậy, mỗi lần xuất hiện chung khung hình hay góp mặt tại cùng một sự kiện, bộ đôi đều nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, đồng thời khiến nhiều khán giả yêu thích phim Hàn đặt "ngôi sao hy vọng" cả hai sẽ sớm tái hợp trong một dự án mới.