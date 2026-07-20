Thành Đoàn TP.HCM đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới tỉnh Cao Bằng

Tỉnh Đoàn Cao Bằng và Thành Đoàn TP.HCM vừa ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”. Chương trình hướng đến việc huy động nguồn lực để chăm lo cho thanh thiếu nhi và người dân tại 5 xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng.

Mới đây, tại tỉnh Cao Bằng, Tỉnh Đoàn Cao Bằng và Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức hội nghị ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về tăng cường chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân khu vực biên giới, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước đối với các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Hội nghị ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”.

Tham dự chương trình có đồng chí Ngô Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM; đồng chí Nguyễn Thị Hương Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ Đoàn của hai đơn vị và đại diện các xã biên giới được thụ hưởng Đề án.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng phát biểu tại hội nghị.

Trên tinh thần đoàn kết, hợp tác và phát triển, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Cao Bằng và Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM đã thống nhất ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai Đề án hỗ trợ cho 5 xã biên giới (Quang Hán, Cốc Pàng, Khánh Xuân, Tổng Cọt và Cô Ba, tỉnh Cao Bằng) với 10 chỉ tiêu trọng tâm, tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và nhân dân khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng.

Nhân dịp này, Thành Đoàn TP.HCM đã trao tặng nhiều nguồn lực hỗ trợ thiết thực cho tỉnh Cao Bằng, gồm 3 công trình “Nhà Khăn quàng đỏ” dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 5 tủ sách thiếu nhi, 5 bộ trống Đội cùng nhiều dụng cụ học tập cho các xã Quang Hán, Cốc Pàng, Khánh Xuân, Tổng Cọt và Cô Ba. Những phần quà không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho thiếu nhi vùng biên mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của tuổi trẻ TP.HCM đối với thanh thiếu nhi và người dân tỉnh Cao Bằng.

Thành Đoàn TP.HCM trao tặng 5 tủ sách thiếu nhi, 5 bộ trống Đội cùng nhiều dụng cụ học tập cho thiếu nhi vùng biên.

Hội nghị ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030” là dấu mốc quan trọng, mở đầu cho sự phối hợp chặt chẽ giữa Tỉnh Đoàn Cao Bằng và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai các hoạt động đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên giới, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực biên giới ngày càng phát triển vững mạnh.