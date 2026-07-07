Show Dior Couture: Jisoo BLACKPINK vắng mặt, Han So Hee được khen ngợi

HHTO - Han So Hee được khen ngợi với diện mạo "bánh bèo tông hồng"; Sabrina Carpenter gây tiếc nuối tại show Dior Haute Couture Thu Đông 2026. Nữ chính "Off Campus" - Ella Bright lần đầu dự Paris Fashion Week với tạo hình "không thể tối giản hơn".

Show diễn của thương hiệu Dior là sự kiện thu hút sự quan tâm lớn trong ngày khai mạc Tuần lễ Thời trang Cao cấp Paris mùa Thu Đông 2026.

Hàng ghế đầu sự kiện quy tụ dàn đại sứ và ngôi sao quốc tế. Ngôi sao trẻ người Anh Ella Bright lần đầu được mời tới hàng ghế đầu show Dior sau thành công của phim học đường Off Campus. Nữ chính 19 tuổi gây bất ngờ với bản phối "không thể tối giản hơn" gồm blazer đen, tank-top trắng, quần jeans, thắt lưng Medallion và giày cao gót.

Tạo hình được tờ British VOGUE khen ngợi là "sang trọng, cá tính và thoải mái", giúp nữ diễn viên nổi bật giữa hàng ghế đầu ngập tràn thiết kế cầu kỳ.

Lần đầu đến với show Dior Haute Couture, Mingyu SEVENTEEN diện bộ suit xanh navy thuộc dòng Dior Men Xuân Hè 2027 vừa ra mắt cách đây hai tuần. Bộ cánh mang đến cảm giác lịch lãm pha trộn tinh thần phóng khoáng. Lần thứ năm tới dự show Dior tại Paris, nam đại sứ người Hàn "giữ chuỗi" được fan bản địa tặng hoa tươi.

Sau nhiều mùa theo đuổi hình ảnh cá tính, Han So Hee trở lại với giao diện nữ tính. Từ sân bay đến show diễn, nữ đại sứ Dior đều trung thành cùng bảng màu hồng phấn.

Tại sự kiện chính, mỹ nhân xứ Hàn diện mẫu đầm lụa hồng nổi bật với các chi tiết hoa nổi đính thủ công thuộc BST Cruise 2027. Thiết kế tôn lên vẻ mong manh, yêu kiều giúp Han So Hee nhận được phản hồi tích cực.

Lưu Vũ Hân dự sự kiện với tư cách Đại sứ thương hiệu toàn cầu, lăng xê trang phục từ dòng Cruise 2027. Ngôi sao Trung Quốc còn gây chú ý khi có khoảnh khắc tương tác cùng Jonathan Anderson, Delphine Arnault (CEO Dior), Anna Wintour.

Trong khi đó, Kimberley Anne Woltemas - đại sứ Dior tại Thái Lan, lựa chọn hướng đi hiện đại hơn. Mỹ nhân Hai Thế Giới phối jacket đính nơ lệch cùng jeans ống rộng và giày mũi nhọn.

Dâu hào môn Hề Mộng Dao chọn mẫu đầm tông đen - vàng đồng, đính lông vũ hồng pastel ở vai và hông từ BST Thu/Đông 2026 của thương hiệu. Mẫu đầm ấn tượng từng được EJAE - sao phim K-Pop Demon Hunters lăng xê tại show Dior Cruise 2027.

Sabrina Carpenter mặc thiết kế đầm ren từ BST Resort 2027. So với nguyên mẫu, nữ ca sĩ lược bỏ khăn quàng, thay đổi đôi giày đính hoa khổ lớn và chiếc túi đôi. Các món phụ kiện đồng màu váy được cho là giúp set trang phục mang tính ứng dụng hơn.

Bên cạnh đó, sự vắng mặt của "nàng thơ" Jisoo BLACKPINK cũng gây bàn tán. Thời gian qua, chị cả BLACKPINK được khen ngợi nhờ phong độ thời trang ấn tượng. Nữ đại sứ liên tục có tạo hình "phủ hàng hiệu" Dior gây sốt.

Trước sự kiện vài ngày, tin đồn về việc Jisoo BLACKPINK "lỡ hẹn" show Dior Couture Thu Đông 2026 đã râm ran trên mạng xã hội. Cư dân mạng lan truyền hình ảnh về đoạn chat trên Instagram. Tài khoản được cho là từ nhân sự trong team Dior Paris phản hồi người hâm mộ rằng Jisoo sẽ không tham dự sự kiện.