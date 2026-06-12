Sĩ tử 2K8 “thở phào”, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 khép lại với nhiều cảm xúc

Sáng nay (12/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi các môn tự chọn, chính thức khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức theo Chương trình GDPT năm 2018 với nhiều thay đổi về phương án tổ chức kỳ thi.

Tại các điểm thi, nhiều phụ huynh đã đứng chờ sẵn bên ngoài, ánh mắt dõi về phía phòng thi. Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (TP.HCM), ngay khi cánh cổng trường được mở, nhiều thí sinh bước ra với tâm trạng thoải mái cùng nụ cười rạng rỡ. Không khí sau buổi thi trở nên sôi nổi hơn khi các thí sinh tranh thủ gặp gỡ bạn bè, chia sẻ về bài làm của mình cũng như những dự định sau khi thi xong.

Gương mặt nhẹ nhõm của các thí sinh sau khi hoàn thành bài thi tự chọn. Ảnh: Ngọc Thư.

Nụ cười tự tin của các thí sinh khi rời phòng thi. Ảnh: Cẩm Nhung.

Khoảnh khắc đáng yêu giữa phụ huynh và các sĩ tử. Ảnh: Ngọc Thư.

Về đề thi, đa số các môn thi được đánh giá là bám sát cấu trúc và nội dung ôn tập, không đánh đố. Nhiều thí sinh cho rằng các câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu chiếm tỷ lệ lớn, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận đề và hoàn thành mục tiêu xét tốt nghiệp. Chỉ cần nắm vững kiến thức nền tảng và ôn tập kỹ các dạng bài cơ bản, học sinh hoàn toàn có thể hoàn thành tốt bài thi.

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online tại điểm thi THPT Trưng Vương (TP.HCM), bạn Quốc Hưng (trường Quốc tế Á Châu) cho biết môn tự chọn của bạn là Vật Lí, đồng thời được miễn thi môn Tiếng Anh nhờ sở hữu chứng chỉ IELTS. Nam sinh chia sẻ: “Đề Vật Lí năm nay khá sát với những gì thầy cô đã ôn trên trường nên mình không thấy có nội dung nào quá ngoài lề. Theo mình, đề chủ yếu xuất hiện các câu lý thuyết hơn câu hỏi bài tập, nếu ôn kỹ phần công thức và kiến thức nền thì sẽ làm được. Mình dự đoán bài làm của mình khoảng 7 - 8 điểm, chỉ tiếc là có một vài câu phần phóng xạ mình chưa kịp xử lý. Trong quá trình ôn thi, ngoài các tiết tăng cường ở trường và đề thầy cô cho, mình cũng tự xem thêm công thức, lý thuyết và một số mẹo làm bài.”

Bạn Bảo Nhi cho biết, hai môn thi hôm nay của bạn là Lịch Sử và Địa Lí: “Mình thấy đề Sử dễ, nếu chịu khó học bài và chú ý một chút thì có thể làm được. Phần Đúng - Sai năm nay không hỏi về giai đoạn chống Mỹ như mình đã ôn kỹ mà vào nội dung chống Pháp, nhưng nhìn chung mình vẫn xử lý được. Trong khi đó, đề Địa thì có một số câu hỏi hơi ngoài dự đoán nên mình cảm thấy bài làm khoảng “50-50”. Theo mình, cách ra đề năm nay không quá khác biệt so với năm trước, không khó hơn cũng không dễ hơn, chỉ cần chịu khó học bài là có thể làm được.”

Bảo Nhi đánh giá đề Sử khá dễ tiếp cận, trong khi đề Địa có một số câu hỏi ngoài dự đoán. Ảnh: Cẩm Nhung

Bạn Khắc Trọng nhận xét đề thi Vật Lí - Hóa Học năm nay khá sát với định hướng ôn tập: “Mình thấy đề thi hôm nay đúng với form thầy cô đã dự đoán, phần lý thuyết chiếm nhiều hơn. Phần tính toán theo mình khá dễ, nhất là các câu trả lời ngắn mình đều làm được. Tuy nhiên, ở phần lý thuyết, mình gặp khó khăn hơn khi phải chọn đáp án đúng. Nếu tự dự đoán, mình nghĩ điểm hai môn Lý, Hóa của mình sẽ dao động quanh mức 8 điểm. Nguyện vọng 1 của mình là Trường Đại học Bách khoa TP.HCM.”

Cùng đi thi với Khắc Trọng tại THPT Trưng Vương còn có Tiến Phát, em họ của bạn. Tiến Phát chia sẻ trước kỳ thi, bạn đã “lấy vía” giùm anh bằng cách spam loạt hình cỏ bốn lá vào group học tập, thậm chí thực hiện các "nghi thức tinh thần” như manifest. Chi tiết nhỏ này khiến không khí sau buổi thi trở nên nhẹ nhàng và đáng yêu hơn giữa những ngày thi căng thẳng.

Hai anh em Khắc Trọng (bên phải), Tiến Phát (trái) cùng cách thức cổ vũ đáng yêu. Ảnh: Ngọc Thư.

Bích Hân được người thân đến cổ vũ nồng nhiệt cho ngày thi cuối cùng. Ảnh: Ngọc Thư.

Khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điều được nhiều thí sinh quan tâm nhất lúc này là kết quả xét tốt nghiệp và cơ hội bước chân vào ngôi trường đại học mơ ước. Gác lại tâm trạng hồi hộp, phần lớn sĩ tử được hỏi cho biết sẽ dành thời gian nghỉ ngơi sau kỳ thi trước khi chuẩn bị cho những dự định mới trong chặng đường phía trước.