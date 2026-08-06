Thử Thách Kim Cương 2026: Bí kíp “bật” chất riêng, định hình cá tính qua bài viết

HHTO - Làm thế nào để người đọc nhận ra bài viết của bạn chỉ sau vài dòng đầu tiên? Đó là câu hỏi xuyên suốt buổi huấn luyện Thử Thách Kim Cương với sự đồng hành của diễn giả QinS-eoul. Không chỉ chia sẻ bí quyết xây dựng văn phong, diễn giả còn giúp 25 "công dân Vương Quốc Kim Cương" tìm ra chất riêng qua hệ thống 6 mảnh ghép, thấu hiểu chính mình và "giữ chuỗi" rèn luyện mỗi ngày.

Thấu hiểu chính mình để tìm giọng viết

Là tác giả của nhiều đầu sách được độc giả trẻ yêu thích như Chuyện ở Quán Canh Hầm 24h, Học Làm Người Lớn, Nuôi Một Em Bé "Trộm Vía" Nhàn Tênh, Seoul: Đến & Yêu, Trẻ và Vụng về..., QinS-eoul là cây bút quen thuộc của Hoa Học Trò qua các chuyên mục Bánh Dày & Bánh Teok và Thư từ Seoul với góc nhìn thú vị về văn hóa, lối sống, xu hướng giới trẻ Việt Nam - Hàn Quốc.

Diễn giả QinS-eoul. Ảnh: Thử Thách Kim Cương.

Diễn giả từng tốt nghiệp ngành Quốc tế học tại Korea University, hiện là Writer in Residence tại Đại học VinUni và đang theo học ngành Tâm lý học tại University of Essex (Vương quốc Anh).

Đến với Thử Thách Kim Cương, Ttay vì bắt đầu bằng những công thức viết "viral" hay các kỹ thuật hành văn, QinS-eoul mở đầu buổi học bằng ba câu hỏi: Có câu chuyện nào được kể mà không có mục đích? Bạn có thật sự thành thật với suy nghĩ và cảm xúc của mình khi viết? Điều khiến bạn sợ nhất khi cầm bút là viết nhạt, viết sai hay bị người khác phán xét?

Diễn giả QinS-eoul. Ảnh: Thử Thách Kim Cương.

Theo diễn giả, nhiều cây bút mới thường nhiều thời gian đi tìm một giọng văn thật nổi bật, cố học cách dùng từ thật hay hoặc vô thức sao chép văn phong của những tác giả mình yêu thích. Thế nhưng, một bài viết chỉ thật sự có sức sống khi người viết dám đưa vào đó tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan cùng cảm xúc và trải nghiệm, suy nghĩ và phản ứng của chính mình trước cuộc sống. Chỉ khi ngừng cố gắng viết giống người khác, giọng viết của bạn mới có cơ hội xuất hiện.

Buổi học có sự tương tác sôi nổi giữa các thí sinh.

Sáu mảnh ghép tạo nên "dấu vân tay" cá nhân

Tiếp nối buổi chia sẻ, QinS-eoul giới thiệu "ma trận dấu vân tay giọng viết" gồm sáu yếu tố: Góc nhìn, cảm xúc, lập luận, hình ảnh, nhịp câu và mức độ thân mật với người đọc. Để định hình chất riêng rõ hơn, nữ diễn giả gợi ý người viết nên xây dựng sơ đồ tư duy trước khi bắt đầu.

QinS-eoul trong buổi chia sẻ cùng Top 25 thí sinh Thử Thách Kim Cương.



Thay vì bắt tay ngay vào viết, mình thường xây dựng bài viết qua mindmap, đặt một dữ kiện ở giữa rồi khai thác xung quanh để tạo thành bức tranh tổng quan. Nhìn vào đó, bạn sẽ biết mình đang có và đang thiếu những dữ kiện nào để chọn lọc lại cho phù hợp.

Bạn Chấn Lưu. Ảnh: NVCC.

Điều làm nên “dấu vân tay giọng viết” không phải bạn viết về điều gì, mà là bạn đứng ở đâu để nhìn và kể lại câu chuyện ấy. Cùng là câu chuyện "ngày đầu đi thực tập", nhưng chỉ cần thay đổi vị trí quan sát, bài viết đã mang một màu sắc hoàn toàn khác: từ mùi giấy mới trong văn phòng, nhịp tim của người lần đầu đi làm đến khả năng “đọc phòng” trong văn hóa công sở.

Bạn Lương Chấn Lưu (sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP.HCM) chia sẻ: "Mình ấn tượng với ví dụ 'chữa lành' - một xu hướng chỉ thật sự lan tỏa khi chạm đúng nhu cầu và cảm xúc số đông. Qua buổi học, mình hiểu rằng giọng viết tự nhiên chỉ xuất hiện khi người viết đủ thấu hiểu bản thân và đủ thấu hiểu độc giả".

Chất riêng đến từ sự rèn luyện mỗi ngày

Khép lại buổi học, diễn giả QinS-eoul nhấn mạnh viết tốt không phải kết quả của những khoảnh khắc cảm hứng bất chợt, mà đến từ quá trình luyện tập đều đặn và kỷ luật với chính mình. Để giữ tiến độ công việc, bạn có thể đặt hạn hoàn thành trên Google Calendar sớm hơn deadline thực tế khoảng 5 ngày. Khoảng cách này giúp bạn có thời gian đọc lại, chỉnh sửa và hoàn thiện bài viết thay vì chạy nước rút vào phút cuối.

Bạn Song Thư. Ảnh: NVCC.

Không chỉ kỹ năng viết, bạn còn cần có tinh thần trách nhiệm với bút danh và tổ chức mình đồng hành, biết tôn trọng tập thể, đọc vị “bầu không khí” trong phòng làm việc.

Thí sinh Lê Võ Song Thư (Lớp 12 Chuyên Văn THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) tâm đắc: "Buổi học cùng chị QinS-eoul cuốn hút đến phút cuối nhờ cách dẫn dắt gần gũi và tinh tế. Mình đặc biệt nhớ câu chuyện về tinh thần Palli Palli - nhanh hơn một chút không phải đặt ra thêm áp lực cho bản thân mà để không ảnh hưởng đến công việc của người khác như đến trước buổi hẹn khoảng 20 phút để chỉnh trang và chuẩn bị mọi thứ. Những ví dụ thực tế giúp mình hiểu thêm về văn hóa Hàn Quốc và góc nhìn mới trong học tập, làm việc".