Toàn cảnh vụ học sinh lớp 6 ở Hà Nội phải mổ cấp cứu vì có dị vật, nghi bị bạo hành

HHTO - Vụ việc nam sinh Đ.B.A, học sinh từng theo học lớp 6 tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh (xã Đại Thanh, Hà Nội), phải trải qua ca đại phẫu kéo dài 6 tiếng do dị vật đâm thủng đại tràng đang gây xôn xao dư luận. Gia đình nạn nhân cho rằng em là nạn nhân của một chuỗi bạo lực kéo dài từ năm 2025.

Một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến bạo lực đối với trẻ em đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận sau khi một học sinh lớp 6 tại Hà Nội phải phẫu thuật khẩn cấp vì dị vật nằm sâu trong trực tràng, gây tổn thương nghiêm trọng hệ tiêu hóa. Trong khi gia đình cho rằng em bị các đối tượng lớn tuổi hơn hành hạ trong thời gian dài, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh và cho biết hiện chưa có kết luận chính thức về bản chất vụ việc.

Ca đại phẫu kéo dài 6 tiếng để giành giật sự sống

Theo chia sẻ của chị Trần Thị Thu Hiền - mẹ em Đ.B.A, tối 18/7, con trai bất ngờ ôm bụng đau dữ dội và liên tục kêu cứu. Ban đầu gia đình nghĩ em chỉ bị đau bụng thông thường, nhưng sau khi uống thuốc không đỡ đã đưa đến bệnh viện cấp cứu trong đêm.

Qua quá trình hội chẩn, các bác sĩ phát hiện một vật cứng nằm sâu trong trực tràng của bệnh nhi. Ca mổ khẩn cấp được tiến hành từ khoảng 22h đêm đến 4h sáng hôm sau.

Theo đó, vật thể này đã gây thủng hai đoạn đại tràng, hoại tử trực tràng khiến các bác sĩ buộc phải cắt bỏ phần ruột bị tổn thương và làm hậu môn nhân tạo. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 6 tiếng, trong tình trạng tính mạng của bệnh nhi là "50-50".

B.A đang nằm điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Gia đình cung cấp cho báo chí)

Lời kể của nạn nhân: "Con bị các anh nhét cái bút vào hậu môn"

Sau ca phẫu thuật, ban đầu B.A vẫn không dám nói rõ nguyên nhân vì quá sợ hãi. Chỉ khi được người thân động viên, em mới thừa nhận với gia đình rằng mình từng bị "các anh nhét cái bút vào hậu môn".

Theo lời kể của người mẹ, khi được hỏi vì sao không nói sớm, cậu bé trả lời: "Con sợ mẹ đến làm ầm lên rồi các anh đánh con". Gia đình cho biết B.A còn kể mình bị hành hạ từ khoảng tháng 10/2025.

Gia đình tố con bị bắt nạt trong nhiều tháng

Theo chia sẻ của chị Hiền, từ cuối năm 2025, B.A liên tục có những biểu hiện bất thường. Cô giáo chủ nhiệm nhiều lần phản ánh em thường xuyên trốn trong nhà vệ sinh vào giờ học và không chịu vào lớp. Gia đình cho biết B.A thường xuyên khóc, xin nghỉ học vì bị "các anh trấn tiền", có lần về nhà trong tình trạng quần áo bẩn nhưng chỉ nói với mẹ là bị ngã.

Mẹ của B.A cho biết theo lời kể của nam sinh, khoảng tháng 10/2025, trên đường đi học về qua khu vực cánh đồng, em bị hai anh lớn hơn chặn lại, đánh đập rồi thực hiện hành vi bạo lực khiến em bị tổn thương nghiêm trọng.

Do tâm lý khủng hoảng, B.A nghỉ học kéo dài trong học kỳ II. Gia đình sau đó làm thủ tục xin nghỉ học chính thức và có ý định chuyển trường cho con.

Chiếc bút làm hoại tử trực tràng, thủng 2 đoạn ruột nằm trong cơ thể B.A từ tháng 10/2025 đến khi bác sĩ lấy ra đêm 18 rạng ngày 19/7. (Ảnh: Gia đình cung cấp cho báo chí)

Gia đình phản ánh thái độ của nhà trường

Sau khi vụ việc được công khai, chị Hiền cũng phản ánh về cách xử lý của nhà trường. Theo chị, khi gia đình từng phản ánh việc con bị bắt nạt, giáo viên chủ nhiệm cho rằng các đối tượng đeo khẩu trang nên khó xác định.

Gia đình cũng cho biết sau khi B.A nhập viện cấp cứu, ban đầu phía nhà trường cho rằng em đã là "học sinh cũ", khiến phụ huynh bức xúc vì thời điểm xảy ra vụ việc, B.A vẫn đang theo học tại trường. Theo chị Hiền, chỉ sau khi lực lượng công an vào cuộc làm việc thì đại diện Ban Giám hiệu mới trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi.

Nhà trường và Sở GD&ĐT nói gì?

Trao đổi về vụ việc, ông Lê Thịnh - Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Quỳnh cho biết, sự việc đã được cơ quan công an tiếp nhận điều tra và nhà trường đang chờ kết quả xác minh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Hà Nội, ngay sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội và báo chí, Sở đã chỉ đạo UBND xã Đại Thanh phối hợp với lực lượng công an khẩn trương xác minh.

Kết quả rà soát bước đầu xác định B.A từng là học sinh lớp 6A3 của Trường THCS Vĩnh Quỳnh trong học kỳ I năm học 2025 - 2026. Sang học kỳ II, em nghỉ điều trị bệnh dài hạn từ tháng 3 đến tháng 5/2026 và gia đình đã làm thủ tục xin nghỉ học chính thức.

Sở cho biết ngày 21-22/7, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, UBND xã Đại Thanh cùng Hội Chữ thập đỏ đã trực tiếp đến bệnh viện thăm hỏi, động viên học sinh.

Chưa có kết luận về nguyên nhân và đối tượng liên quan

Theo thông tin gia đình cung cấp với cơ quan chức năng, sự việc được cho là xảy ra vào khoảng tháng 10/2025. B.A cho biết trên đường đi học về qua khu vực cánh đồng, em bị hai nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang khống chế rồi nhét cây bút vào hậu môn.

Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh đây mới là thông tin ban đầu do gia đình cung cấp. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, chưa có kết luận chính thức về diễn biến vụ việc, nguyên nhân cũng như danh tính các đối tượng liên quan.

Đáng chú ý, qua rà soát ban đầu của nhà trường và kết quả xác minh bước đầu của cơ quan chức năng, chưa có căn cứ xác định những người liên quan là học sinh của Trường THCS Vĩnh Quỳnh.

Trường THCS Vĩnh Quỳnh - nơi nạn nhân từng theo học. (Ảnh: Lã Thùy An)

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra

Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Sở yêu cầu Trường THCS Vĩnh Quỳnh tiếp tục phối hợp với gia đình, cơ sở y tế và các cơ quan chức năng để hỗ trợ sức khỏe, ổn định tâm lý cho học sinh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với UBND xã Đại Thanh và Công an trong quá trình điều tra.

Bên cạnh đó, Sở cũng yêu cầu toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cường công tác phòng chống bạo lực học đường, rà soát trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan nếu có sai sót trong quá trình quản lý; đồng thời lưu ý các đơn vị chỉ cung cấp thông tin đã được kiểm chứng, tránh lan truyền những nội dung chưa được xác minh gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ. Những nội dung liên quan đến nguyên nhân, đối tượng thực hiện hành vi và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức sẽ được xác định trên cơ sở kết quả điều tra chính thức.