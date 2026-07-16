Tranh cãi việc FC phát quà bị nhân viên TTTM nhắc nhở, ban quản lý phản hồi ra sao?

HHTO - Một FC nghệ sĩ đã đăng tải trải nghiệm không mấy hay ho khi bị nhân viên trung tâm thương mại (TTTM) nhắc nhở, có hành động được cho là chưa đúng chuẩn mực khi thực hiện sự kiện phát quà tại đây.

Trên nền tảng Threads, một bài viết về vụ việc diễn ra tại Lotte Mall West Lake Hà Nội đang khiến cư dân mạng quan tâm. Theo chủ nhân bài viết đăng tải, một nhóm các bạn thuộc cùng FC đang tổ chức phát quà miễn phí (hay freegift) tại khu vực trung tâm mua sắm. Thế nhưng sau đó, một nhân viên của trung tâm đã đến để yêu cầu các bạn ngừng hoạt động phát quà và tập trung đông đúc.

Tuy vậy, một số bạn fan đã đăng tải trải nghiệm thời điểm đó, cho biết nhân viên có lời lẽ thiếu chuẩn mực khi nhắc nhở, thậm chí chủ động ném các vật phẩm vào thùng rác.

Bài viết nhận về lượng tương tác cao trên Threads xoay quanh vụ việc.

Những bài đăng, hình ảnh về vụ việc một FC bị nhân viên phía Lotte Mall West Lake Hà Nội nhắc nhở, thậm chí ném bỏ quà gây tranh luận.

Một cư dân mạng thuộc FC còn chia sẻ: "Việc fan đến quá đông và gây tắc nghẽn là điều không thể tránh khỏi, nhưng trần đời không bao giờ cho phép bảo an có quyền như trên mình đã nói. Thay vì nhắc nhở cô lại có thái độ như khinh những bạn fan, kể cả có nhắc tỉ lần cũng không được làm cái hành động đấy, những bạn chỉ ngồi một góc trao đổi quà cũng bị cô nhắm tới...".

Ngay sau khi nắm bắt vụ việc, phía Lotte Mall West Lake Hà Nội đã đăng tải bài viết xin lỗi, cũng như xác nhận sẽ "điều tra rõ ràng sự việc". Chi tiết bài đăng như sau:

Lotte Mall xin chào~ Trước hết, Lotte Mall chân thành xin lỗi bạn và các thành viên trong nhóm vì trải nghiệm không vui trong lần ghé thăm vừa qua. Chúng tôi xin cảm ơn bạn đã dành thời gian chia sẻ, ngay sau khi tiếp nhận, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra kĩ lưỡng sự việc. Chúng tôi hiểu rằng những món quà được chuẩn bị bằng nhiều thời gian, công sức và tình cảm. Vì vậy, chúng tôi rất xin lỗi và rất tiếc vì các bạn đã có những trải nghiệm không tốt tại Lotte. Lotte Mall West Lake Hanoi luôn dành cố gắng nỗ lựa để đưa tới khách hàng chất lượng dịch vụ nhất. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng sự việc và làm việc với các nhân sự liên quan để đảm bảo trải nghiệm cho khách hàng.

Bài đăng đến từ phía Lotte Mall West Lake Hà Nội.

Dưới bài đăng đến từ cộng đồng FC, nhiều cư dân mạng để lại bình luận đa chiều xoay quanh vụ việc. Một số ý kiến cho rằng việc FC bị nhắc nhở là không tránh khỏi, nhất là khi đó là khu ghế ngồi cho khách nghỉ mệt. "Thay vì thuê một quán nước hay địa điểm để tố chức sự kiện, các bạn lại dắt nhau vào Lotte làm cho đỡ tốn kém à? Ghế đó để khách vào trung tâm thương mại ngồi, khách vào để xem, ngắm, mua sắm ấy, không phải vào chỉ để sử dụng free mặt bằng cho mục đích khác đâu".

Mặt khác, cũng có không ít ý kiến không đồng tình với cách xử lý của nhân viên, thậm chí cho rằng đó là hành vi thô lỗ. Từ đó, nhiều cư dân mạng mong muốn phía ban quản lý của trung tâm thương mại làm rõ vụ việc để đảm bảo trải nghiệm của khách hàng.