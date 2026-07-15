"Ăm chã húi" Jude Bellingham gây sốt World Cup, đỉnh từ nhan sắc đến gu ăn mặc

Khi VCK World Cup 2026 bước vào giai đoạn kịch tính nhất, cái tên Jude Bellingham cũng đang tạo nên "cơn sốt" càn quét khắp mạng xã hội. Đặc biệt, sau màn trình diễn giúp đội tuyển Anh đánh bại đội tuyển Na Uy ở vòng Tứ kết, tiền vệ mang áo số 10 trở thành tâm điểm khen ngợi về chuyên môn, nhan sắc lẫn tính cách.

"Nam thần" 2K3 có gu ăn mặc chuẩn quý ông

Chưa cần nhắc đến tài năng sút bóng, Jude Bellingham đã trở thành một hiện tượng mạng xã hội kể từ trước World Cup 2026 nhờ diện mạo điển trai và hình thể "chuẩn không cần chỉnh".

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m86 cùng vóc dáng săn chắc, anh chàng sinh năm 2003 dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Chỉ riêng hình ảnh anh chàng cân đo, khởi động trên sân cỏ cũng đủ để khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên".

Không dừng lại ở đó, gu thời trang của chàng tiền vệ này cũng được đánh giá cao. Không phô trương hàng hiệu quá lố, Bellingham hướng tới vẻ đẹp cổ điển đậm chất "giàu ngầm" (quite luxury), ưu tiên chất liệu và phom dáng tinh tế thay vì những logo thô kệch. Gu mặc của anh là sự pha trộn giữa đồ may đo hiện đại, phong cách đường phố cao cấp và thể thao thanh lịch.

Gu ăn mặc của Jude Bellingham được đánh giá cao.

Tủ đồ đời thường của Bellingham ngập tràn những tông màu trung tính như đen, trắng, be, xám và các món đồ tối giản như áo khoác bomber, áo len, quần ống suông hay giày da. Đáng chú ý từ năm 2024, nhà mốt Louis Vuitton đã chính thức bổ nhiệm anh làm "Bạn thân thương hiệu", chứng minh cho sức hút vượt xa sân cỏ của anh chàng.

"Zidane thế hệ mới" nhưng đậm chất Gen Z

Sinh ra tại thị trấn Stourbridge nước Anh, Jude Bellingham hiện là ngôi sao sáng giá trong màu áo câu lạc bộ Real Madrid và đội tuyển quốc gia. Tại VCK World Cup 2026, Bellingham ghi dấu ấn với 6 bàn thắng (tính đến hết vòng Tứ kết), xếp ngay sau những chân sút hàng đầu như Lionel Messi, Kylian Mbappe và cả cậu bạn thân Erling Haaland. Nhiều chuyên gia nhận định, Bellingham có thể chơi tốt ở gần như tất cả các vị trí trên sân (chưa tính thủ môn), là hình mẫu một cầu thủ toàn năng hiếm thấy ở thế hệ Z.

Ở độ tuổi 23 và 12 ngày, Bellingham trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử ghi từ 2 bàn thắng trở lên ở 2 trận vòng loại trực tiếp liên tiếp, chỉ xếp sau "Vua bóng đá" Pele tại VCK World Cup 1958.

Phong cách của anh chàng được nhận xét có sự thanh lịch của đàn anh Zinedine Zidane, sự nhạy bén xâm nhập vòng cấm của Frank Lampard và sự lạnh lùng của Dennis Bergkamp. Bellingham là "át chủ bài" của tuyển Anh trong những trận đấu quan trọng nhất World Cup 2026.

Đáng yêu, gần gũi ngoài đời thật

Bên cạnh những vinh quang trên sân cỏ, Bellingham ngoài đời lại là một chàng trai vô cùng dễ thương và gần gũi. Anh thường xuyên khiến người hâm mộ thích thú với những biểu cảm hài hước, đáng yêu trên sân cỏ, hoặc đơn giản là khi đi ăn cùng mẹ và em trai Jobe Bellingham.

Anh chàng còn được gọi là "ăm chã húi" trên mạng xã hội Việt, sở hữu những "gạch đầu dòng" dễ thương của hình mẫu bạn trai lý tưởng, đôi lúc hài hước và gần gũi nhưng vẫn rất ngầu và bùng nổ khi cần thiết.

Biểu cảm hài hước từ Jude Bellingham.

Một chi tiết thú vị là dù có giá trị chuyển nhượng lên đến 130 triệu euro (tương đương 3.889 tỷ), món ăn yêu thích của "cậu Be" lại vô cùng đơn giản. Anh chàng cực mê món đậu sốt cà chua ăn kèm với trứng đậm chất truyền thống của các gia đình Anh, thay vì ẩm thực nhà hàng xa hoa. Ngoài ra, dù có vẻ ngoài như siêu mẫu, Bellingham lại... không biết chụp ảnh "tự sướng", hình ảnh nào cho ra lò cũng khiến người hâm mộ "giật mình".

Cách selfie hài hước của Jude Bellingham.

Ngoài ra, tình bạn thân thiết giữa Jude Bellingham và người đồng đội cũ Erling Haaland (tuyển Na Uy) cũng là câu chuyện bên lề gây sốt thời gian qua. Đặc biệt trong vòng Tứ kết World Cup 2026 vừa rồi, những khoảnh khắc chọc ghẹo nhau qua lại, đến mức bị thay người ở Hiệp 2 của hai anh chàng khiến người hâm mộ bóng đá thích thú.

Bellingham và Haaland thân thiết.

Với bản lĩnh vững vàng, Jude Bellingham trở thành điểm sáng đáng kỳ vọng của tuyển Anh khi đối đầu tuyển Argentina trong vòng bán kết World Cup 2026. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên sau 60 năm đội tuyển Anh vào được chung kết và chạm đến chiếc cúp vàng bóng đá thế giới.